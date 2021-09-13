演技被彈又如何？迪麗熱巴誓做韓國視后 打破陪跑宿命

內地新疆美女迪麗熱巴，除咗個靚樣係網民熱話外，佢近年飄忽嘅演技，亦係網民嘅談論焦點，尤其佢之前嗰齣劇集《長歌行》，被人話除咗得個樣外，可謂冇演技可言，只係個沒靈魂嘅人肉花瓶啫，更有網民狙擊佢係「尷尬演技，根本能夠勝任女主角」。

不過有人彈亦有人讚，佢就係憑呢齣劇，又再成功衝出內地登陸韓國，最近喺《第16屆首爾國際電視節》中獲「最佳女演員」提名，同Elle Fanning、金素妍、林河宣等爭獎，不過未正式升呢做韓國視后前，佢班鐵粉已經幫佢整咗張海報嚟幫佢造勢。

不過唔係撥佢冷水，有網民話入行8年嘅佢，一直冇乜攞奬運，除咗憑《漂亮的李慧珍》喺金鷹節攞過視后，之後喺上海電視節白玉蘭獎同關曉彤爭過「最佳女配角」，又試過喺釜山電影節度提名過「最佳女主角」，不過統統落敗收場，今次佢可唔可以打破陪跑嘅宿命，粉絲就要拭目以待喇！

而另一位同嚟自內地有機會做韓國視帝嘅，就係近年事業翻生嘅黃曉明，佢憑劇集《緊急公關》同拍攝《你是我的城池營壘》嘅後輩白敬亭雙雙獲提名「最佳男演員」，黃曉明近期盛傳和老婆Angelababy打破婚姻危機，家陣又有機會在韓國攞獎，唔知佢老婆又會點幫佢添攞獎運呢？