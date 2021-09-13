「童」你開卡通月餅　真係好睇唔好食？

仲有幾日就到中秋節，一家人團圓當然要賞月、食月餅，以往《童你開箱》中秋特別版，都會邀請小朋友上來試食獨特口味月餅，今年我們帶來了4款卡通角色月餅，今次又會不會食到「變臉」呢？立即去片！

首先登場的有美心迷你兵團系列（Minions）月餅，兩款禮盒分別採用「阿的」（Dave）與「小小超」（Stuart）的造型，前者是流心紅豆月餅，後者則是拔絲蓮蓉月餅，而禮盒既是不倒翁、眼睛亦能發光，玩得又食得。「你睇，多啦A夢嚟啦」卡通月餅還有陪着大家成長的東海堂多啦A夢月餅，最吸引是禮盒設計用上經典法寶隨意門，美觀之餘同時回憶滿載，更附有實用爆燈的多啦A夢帆布袋，月餅則提供奶黃和十勝紅豆口味。

迷你兵團系列月餅詳情：

多啦A夢月餅詳情：

接着是GoodieShopHK聯乘Smile Yogurt，推出的MiFFy月餅禮盒及雙層月餅禮盒裝，提供奶皇和土鳯梨口味月餅，當中雙層月餅禮盒還附有燈籠、日式手挽袋和曲奇呢，有齊中秋出街玩的裝備。最後是走文青風的Dustykid心事如塵月餅，卡通由本地圖文作家陳塵所設計，禮盒內附日本宇治若竹抹茶紅豆月餅和比利時黑麥朱古力蓮蓉月餅，還有台灣烏龍茶包、塵小卡一張等，消滯之餘又夠貼心。

MiFFY月餅詳情：

心事如塵月餅詳情：