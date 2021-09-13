節日聚會，無論是到親友家聚餐，又或是和生意拍檔及長輩聯宜，送禮表心意自不可少。中秋佳節除了預備月餅和水果，坊間還有些主題禮盒選擇，無論是本地品牌的出品，又或是外國打造的曲奇、朱古力禮盒，送給同輩或小朋友，分外合適。為長輩或職場上司預備的話，可會考慮下下醇厚佳釀？除了因應中秋佳節推出的清酒，亦有新設計登場的烈酒，賞月時摸住酒杯底傾吓計都唔錯，大家送禮時不妨慢慢揀到啱。

應節餅點

和風滋味

芸芸禮盒中，日式的糕甜一向受歡迎，日本洋菓子品牌Ruysdael於中秋推出多款禮盒，日本四式洋酒果凍禮盒以不同洋酒配日本水果製作，包括加冧酒和拔蘭地的山形縣法國洋梨果凍和白桃果凍，加紅酒和拔蘭地的岡山縣貓眼葡萄果凍，以及加冧酒的和歌山縣蜜柑果凍。另一款限定Tea ceremony中秋精選曲奇禮盒，內有杏仁、芝士和果仁3款曲奇，香脆富口感。

手工月餅型格茶

主打優質食材及在香港自設人手製作工場的「哈妃」，手工月餅素來備受追求質素老饕追捧，今年品牌帶來迷你酥皮奶黃、迷你焦糖果仁、迷你檸汁薑、迷你酥皮紅豆栗子4款香港製作的手工月餅，還推出中秋限定禮盒，一款月餅（6個迷你裝）拚賞月黑茶系列禮盒，由型格茶品牌OR TEA出品的Duke's Blues杜克伯爵茶、Tiffany's Breakfast早安！蒂芬妮、Yin Yang鴛鴦茶。由於數量有限加上反應熱烈，品牌剛加推中秋限定禮盒，有買趁手！

韓式素點

除了中國人注重中秋佳節，韓國人也視它為三大節慶之一，過時過節都有主題飲食和糕點。尖沙咀土生花推出期間限定的韓式秋夕匠心禮盒，高雅木盒內有各款傳統韓菓，包括綠藻脆米通、柚子脆米通、半乾韓式柿餅、韓式脆麻花和藥果千糕等，款式健康精緻。若選購禮盒，另加指定價錢可選購手製韓式全素泡菜及漬物禮盒，和家人一起分享。

本地薑鳳梨酥

台灣的鳳梨酥酸酸甜甜，是頭號手信之選，本地糕餅品牌「烘焙‧愛麗斯」推出2款中秋禮盒，當中的團圓限定禮盒就有原味及薑汁鳳梨酥，後者加入了本地農民種植的生薑製作，餘韻帶點辛辣。另一款酥滿足禮盒，則有原味鳳梨酥配法式手工果仁曲奇，曲奇選用杏仁、腰果和夏威夷果仁製作，層次豐富又有堅果香。

比利時精選朱古力

送禮除了蛋糕和曲奇，朱古力是另一款熱門之選，比利時朱古力品牌GODIVA推出中秋節片裝朱古力禮盒，金屬色調配花好月圓的設計概念，內有64%可可黑朱古力片和香脆牛奶朱古力片，小朋友必定鍾意。

素純芝士禮籃

應節禮籃唔一定要有月餅，有不同款式美食都可以食住團圓，好似由純素芝士專門店Le Fromage by Ma特意挑選了數款熱門純素芝士組成純素芝士禮籃Green Forest Hamper，作為佳節慶祝之選，當中包括以腰果製作的素卡芒貝爾芝士、北極星（以腐乳營造出猶如藍芝士的濃郁風味）、以杏仁製作的香濃車打芝士、無花果甜酸醬、杏仁生酮麵包及無酒精的愛神麗氣泡酒，帶來純素團圓好滋味。

得獎清酒

吃日本菜或中菜，海鮮或火鍋，除了葡萄酒和啤酒，很多人也會揀選清作配，網店萃德堂近日推出中秋節清酒特選禮盒裝，內裏有2瓶於法國Kura Master得獎的臥龍梅清酒，純米大吟釀 備前雄町於2020年純米大吟釀部門得白金獎，富獨特香氣，酒體辛口。另1瓶純米吟釀 山田錦於2019年純米酒部門得第1位，入口芳醇圓潤，富有層次。選購中秋禮盒，還附送近江和牛咖哩或近江和牛筋咖哩1盒。