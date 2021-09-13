黃翠如繼續「潛水」　陳自瑤露腰獨撐新節目

由陳自瑤（Yoyo）及好姊妹黃翠如主持的無綫收費台養生新節目《世界養生組織》將於明日（14日）播出，今日（13日）在電視城舉行記者會，惟只得Yoyo以瑜伽Look露腰現身，傳情緒低落的翠如繼最近兩度缺席劇集《七公主》宣傳後再度「潛水」，席間播放節目宣傳片才見其「身影」。

受訪時問到Yoyo為何不見姊妹，翠如是否仍然收埋自己？她說：「一直都有記者問我呢個問題，但佢嘅嘢我唔方便回應，等佢自己講。（佢心情OK？）真係唔方便回應，等佢自己講番。（就係見唔到佢先問你嘛。）OK嘅，大家唔使擔心！」提到之前翠如於社交平台講「再見」嚇壞大家，Yoyo再謂：「每個人都有啲嘢想抒發，佢講咗係私人悼念，咁就畀啲空間佢，又唔需要將件事放大。」而無綫公關表示因為翠如有工作在身，所以未能出席。

Yoyo表示節目中會參與各個國家的養生方法，活動期間她再體驗做瑜伽及頌缽：「拍完節目我都真係買咗個銅缽返屋企，每晚除咗冥想之外，仲會頌缽。」她自認比較性急，好易有焦慮情緒，透過頌缽可得到治愈：「平時除咗返工，仲要照顧家庭、小朋友，急起上嚟容易感受到心跳加速同呼吸急促唔暢順，養生係要身心一齊健康。（有同囡囡一齊頌缽？）佢太活躍未坐得定，暫時當個銅缽係樂器，係Enjoy玩嘅，哈哈！（試同翠如頌缽？）都好喎！我可以買個銅缽送畀佢，但唔知佢玩唔玩。」