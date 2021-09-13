擔心觀眾提早離場！陳潔麗完騷第一件事係…

有Hi-Fi碟天后稱號的陳潔麗（Lily）的演奏會，可謂一波三折，幸最終都順利完成，首次開四面台、首次只得四個琴手合作伴奏，連Lily也相當興奮，昨晚（12日）開騷，她本來擔心觀眾翌日要返工提早走，幸好全場觀眾話陪她到最後。

每次演唱會都遇新挑戰的她，今次有唱范曉萱《我要我們在一起》、莫文蔚的《呼吸有害》，她說：「好彩挑戰成功。」演奏會臨近尾聲，她請來一直在台下欣賞的鮑比達老師上台，原來二人師徒緣結於2009年，當時有腳患的老師親到廣州為Lily監製首張專輯「濃情」，她說：「我冇太多錢請老師，十首歌每首佢只講一次點樣演繹就開始錄。」其實她獲老師讚音準到家，一講就明，今次難得老師恰巧在港，所以即刻找他任特別嘉賓，為Lily親自彈奏《濃情》、《新不了情》等歌。

「這麽近又那麽遠」

她於演奏會中感觸落淚，因為經歷疫情，她學會更加珍惜所有，多謝身邊工作團隊一直的幫忙，沒有唱片公司，一直以獨立歌手發展下仍能做到很多想做的事，覺得很多事「這麽近又那麽遠」，她說：「親友嚟唔到打氣，但又窩心咁錄咗段視頻畀我，我怕睇完會感動到喊影響演出，所以一直唔敢睇，決定完Show後第一件事就係回家睇視頻，就算喊到豬頭都唔驚。」