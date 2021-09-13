本日日本：職人手工製作！用百式頭乾杯

《機動戰士高達》的主題Cafe「GUNDAM Café」經常都推出限定商品，其中的「Discovery-G」系列更會與日本各地的傳統工藝Crossover，帶來別出心裁的出品！該系列剛宣布將推出第16彈作品「Z GUNDAM百式錫製清酒杯」，即日起於PREMIUM BANDAI網站接受預訂。此杯以《機動戰士Z高達》人氣機體百式的頭部作設計，賣點係利用傳統工藝「高岡鑄物」鑄造，並加入了金澤的金箔工藝，成品閃閃生輝，充分呈現出百式的神髓。「高岡鑄物」是戰國時代的加賀藩主前田利長召集了7 位鑄物工匠前往高岡，以製作銅合金鑄物發展而成的傳統工藝，擁有逾400年歷史。「高岡鑄物」的職人首先打造百式頭部的鑄模，之後倒入高溫錫，經過冷卻過程再精心打磨。隨後再將成品帶到金澤，由職人逐小部分貼上金箔，過程極花心機及時間。由於每隻酒杯都由職人之手製作，很有珍藏價值，加上搭配了百式高達插畫木盒，製作精美。預訂產品的話將於12月發貨，GUNDAM Café及GUNDAM SQUARE則於 12月27日起有售，售16,280日圓（約HK$1,156）。