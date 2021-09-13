亞姐2021︱孫伊對香港男仔有陰影：佢哋太花心

《亞洲小姐競選2021》16位候選佳麗今日（13日）接受餐桌禮儀課程，佳麗林海茵透露以前修讀酒店管理時，曾學過餐桌禮儀，但早已拋諸腦後：「我平時唔太注重禮儀，但如果同男朋友去高級餐廳食飯，就會扮淑女同斯文啲，細細啖咁食，喺茶餐廳就大大啖。」而佳麗陳琳琳稱其閨蜜十分喜歡英國文化，在對方薰陶下，自己對餐桌禮儀也略懂一二：「我同朋友一齊唔會太注重禮儀，因為唔想畀人覺得好見外，但見客或某些場合就會注重啲。」

至於來自內地的佳麗孫伊，以普通話表示前男友是香港人，也有教她關於香港的餐桌禮儀，問到前男友是否沒有教她廣東話？她說：「佢有教，但我哋只係拍咗年幾拖就分手，覺得香港男生太會玩，我係傳統女生，覺得大家唔係太適合，於是和平分手。我同佢之前係異地戀，為佢而放棄去英國留學，選擇嚟香港，覺得好可惜，佢睇唔到我為佢嘅付出。（會唔會因為咁怕咗香港男仔？）有陰影，因為覺得香港男仔有太多派對同太識打扮，好有異性緣，我想男友專注我一個，唔好去異性聚會。依家冇拍拖，因為未有合適緣分，再拍拖會謹慎啲，唔想浪費時間。（之後會去英國讀書？）我依家喺中文大學讀書。」

講到備戰情況，陳琳琳謂已準備得七七八八，但擔心台上會緊張而失手，故會繼續加強練習：「我會表演唱歌、演戲同跳舞，係大會要求，好在有其他組員一齊分擔，但負責環節多都會緊張。」林海茵坦言對才華表演大感壓力：「我係跳絲帶舞，但已經好耐冇練過，大壓力到成個人都瘦咗，加上亞姐行程好密，日日朝9晚6，好難抽到時間去練習跳舞。」孫伊要同時兼有學業與選美，她稱幸好現時剛開學課堂不多，而且多是夜課，問到有否通知學校自己參加選美？她說：「冇，我唔想咁高調，如果冇獎就好尷尬。」