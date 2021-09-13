兩派歌迷掀罵戰︱歌神張學友被MIRROR挑機？

歌神張學友昨晚（12日）現身《2021香港小姐競選決賽》，激罕擔任壓軸表演嘉賓，連唱4首歌足足15分鐘，十足小型演唱會，即惹起全城熱議，不但備受香港觀眾關注，就連內地都引起哄動，一度登上內地熱搜榜，更有超過2億閱讀量。

學友闊別20年難得重登港姐舞台，當然廣獲樂迷支持，唔少網友大讚學友超班演出，實力維持一貫高水準，紛紛大讚：「成個show為咗睇學友」、「簡直演唱會級享受」、「香港歌壇超級巨星就係張學友！」甚至感謝歌神嘅出現將一家人凝聚起來，重燃睇港姐嘅熱情。不過亦有網民笑指學友愈唱愈high，多次重現經典「蘭花手」動作，又指當晚音響未夠完善，未能將學友嘅歌聲完美呈現。

雖然反應熱烈，不過竟然有網民將學友同新生代人氣男團MIRROR作比較，更直指當中嘅唱將Jer（柳應廷）係「新歌神」！有網友指學友歌藝超群，技巧毋庸置疑，但就認為Jer於感情拿捏上亦有優勝之處：「阿Jer可謂新歌神，《砂之器》貼近人心，非常感動」、「Jer嘅演繹能夠完全帶入首歌嘅故事同意境，唔會過分注重技巧！」大讚佢充滿潛力，於年輕一輩中實力較為出眾，絕對係後起之秀，假以時日定能拍得住學友。另有人指MIRROR的姜濤人氣更勝學友，但就有網民卻認為姜濤完全「未夠班」並狠批：「姜濤可以同佢挽鞋！」。

不過亦有不少網民指出兩代歌手各有市場，不應作無謂及過激的討論：「兩代人，理念不同，冇得比較」、「好似以前啲人話張學友唱歌好聽，一樣會畀長輩話：關正傑嗰啲先係唱歌，你啲後生識乜...」等，表示把入行37年的殿堂級歌手與新人比較實屬不公平。