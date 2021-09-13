爭女事件後首現身！鄒兆霆眉骨現疤痕　同潘梓鋒係誤會？

「賈明昇」鄒兆霆早前傳跟已婚無綫節目《東張西望》主持潘梓鋒（Bryan）爭女被打傷頭部，隨後Bryan涉打架被捕，日前被控一項傷人罪於觀塘裁判法院提堂，並於10月7日續審，而女事主正是《3日2夜》主持吳紫韻（Purple）。

鄒兆霆今日（13日）出席無綫新劇《四十二章經》拜神儀式，亦是繼事發後首次現身，見他左眼眉骨位置有條小疤痕，問到是否被打傷勢？他沒有正面回應，只答：「已經好番好多。（有縫針？）唔記得。（你失憶都幾嚴重喎？）都係，最近唔夠瞓。（係Bryan打你？）誤會。（點誤會法？）唔知邊個誤會邊個。（話你哋爭女喎？）唔係，唔方便回應。（你同Purple拍拖？）唔係，係朋友、同事，嗰晚係一班人聚會，有4、5個人，係因為有朋友落咗街攞嘢，所以當時淨係得我同佢喺屋企，所以佢誤會咗。」

追問一大班人聚會為何成目標被打？他繼續封口，重複以「唔方便回應」作答，問到他跟Bryan關係？他說之前有合作過，有傾過偈，只是同事關係。問是否得悉對方現全面停工？他表示不清楚，問現解開了誤會？他說大家有了解清楚件事：「個人嚟講係解決咗。（有被公司照肺？）係關心。（同Bryan有冇聯絡？）冇。（Purple有關心你傷勢？）身邊朋友都有，總之今次係誤會。」