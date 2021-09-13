揸機幫邵初同父母合照？曾志偉：識鬼佢老母！

出爐三甲港姐冠軍宋宛穎、亞軍梁凱晴、季軍暨友誼小姐邵初，以及最上鏡小姐楊培琳，今午（13日）再會見傳媒。連擸兩個獎的邵初被傳因有後台撐腰，「官威」大到就連無綫副總經理曾志偉，都要幫手揸機替她跟父母影合照，邵初聞言一臉困惑：「父母冇嚟睇騷，係表姐同男友，亦對呢個影相畫面冇印象。」此時，志偉突然加入訪問，幫口澄清是誤會，他先笑說：「如果我喺後台，做到咁出面都係得第3，咁就慘啦！幫手揸機影嗰個係百貨公司老闆，係贊助商。」之後他搞笑的說：「識鬼佢老母！識都扮唔識啦！邵生我淨係識邵逸夫，真係唔識呢位邵生（邵初爸爸）。」

獲志偉親自落場解圍的邵初，坦言放心晒：「都係想講真相出嚟，其實我媽媽都唔識佢（志偉），但佢幫我澄清好好！」話攞兩個獎因為有後台覺得不公？她表示沒有：「友誼小姐係佳麗頒畀我，唔關後台事，每名評判評分都好深思熟慮，大家都做得好好。（網民戥關楓馨冇獎唔抵。）佢表現得好好，喺我心目中佢好靚，叫我揀都好難揀。」

另外，宋宛穎及梁凱晴表示掛住覆親朋好友的祝賀Message至凌晨5時才睡，宋宛穎笑說感覺還似發夢中未醒過來，又講到暫時住在契公屋企，有想過搬出來留港，續謂摘冠後回家路上有致電身在澳門的媽媽文寶雪，對方激動到爆喊，問到媽媽是否覺得後繼有人？她說：「可能係，盡自己最大努力有好成績好開心。（媽媽畀咩評語你？）好中肯，話上次問答好啲，不過都已經好滿意，如果佢嚟香港想同佢食餐好嘅去慶祝。（考慮同埋表姨媽、媽媽影戴后冠相？）都可以計劃吓！」