港姐決賽收視26.1點　曾志偉點名陳凱琳做得唔好？

《2021香港小姐競選》昨晚（12日）完美落幕，平均收視26.1點，最高收視是歌神張學友壓軸表演環節、錄得27.4點，有180萬名市民同時收看。雖然獲高收視佳績，但頒發「最上鏡小姐」時卻發生甩轆情況，事後無綫副總經理曾志偉更被目睹嬲到黑面向工作人員查問，之後再嚴肅跟幾位司儀訓話。

今日（13日）志偉受訪道出事情始末，並澄清沒有黑面，只是緊張：「燈打得唔夠光搞到塊面黑少少啫！嗰陣突然見到台下工作人員要求司儀拉長時間，即刻仆落去睇發生咩事，原來有4位落選佳麗換錯衫趕唔切出嚟，我覺得可以照頒獎，觀眾唔會知道要邀請番嗰4位出嚟。（但司儀講咗12個出嚟。）唔會衰得過喺度等嚟等去。」續分享個人經驗，記得一次做港姐司儀宣布錯落選佳麗入圍：「咪齊齊入圍囉！唔會影響賽果嘅，唔使理台下工作人員嘅手勢、淡定啲，最緊要唔好自亂陣腳！」

畀港姐決賽96分

志偉直言對昨晚（12日）港姐決賽好滿意，更給予96分高分數，他指最緊要廣大市民睇得開心，同時亦有難得高收視，沒有白費到台前幕後的努力，又謂個人習慣是一完騷就即場做檢討，猶如當年錄《獎門人》一樣，並點名大讚鄭裕玲及「新丁」丁子朗表現不俗，惟覺得陳凱琳有點壓力：「佢之前一個人做港姐真人騷主持做得好好，可能尋晚有鄭裕玲同台，唔好意思講太多。」至於工作人員方面，他說等他們食飽後才作檢討，打趣問是否食飽後「照肺」？志偉幽默笑言：「食飽照唔到肺，照肺要餓幾個鐘！任何節目都有做得好同唔好，Live騷錯實有，冇瑕疵就係錄影啦！」

希望學友上更多節目

提到今次邀請到張學友「出山」擔任表演嘉賓，志偉爆事前怕天氣不穩，一早錄定「打風版」：「4條片剪輯成1條，比Live更無懈可擊，不過Live亦有Live精彩！（會將條片擺上網？）咁又唔需要，今朝再有Message多謝佢，好多人想搵佢影相，5蚊張都發達！」之後會叫學友上更多節目？他坦言當然希望：「但佢唔係用錢就打動到。（你找咗數畀佢未？）個個都唔夠佢有錢，佢開過200幾場巡迴演唱喎！」