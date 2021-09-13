女僕服務好　主人冇投訴

單身男士最想請個女僕打理家務，如果好似日本AV界一班俏女僕咁，個個都省鏡又好身材，而且對主人完全服從，甚至滿足埋主人嘅慾望，咁就真係幸福喇！

任勞任怨

喺S1出品嘅《完全合意的M女僕》中，三宮椿被稱為最聽話嘅女僕，可謂任勞任怨，主人亦對佢要求多多，可以話使到盡，除咗要佢每日都着上性感女僕服做晒啲家頭細務，仲一返到屋企就要阿妹提供口舌招呼，再喺玄關位激戰一場。而服侍主人用餐之後，椿妹就會自動自覺咁用舌頭為主人洗乾淨全身，跟住再嚟埋身肉搏，雖然主人鍾意玩深喉，又鍾意玩打「股」遊戲，但係椿妹卻樂在其中，主人玩得愈激愈興奮。

拘束調教

由e-kiss推出嘅《新人女僕由早到晚性處理調教》入面，可愛女僕白桃花一心想服侍好似紳士一樣嘅主人，可惜事與願違，聘請佢嘅主人係一位剛陽味十足嘅黑黑實實大隻仔，而且仲相當鹹濕，每日都要花妹用身體服侍佢，仲訓練各種床上技巧，務求令花妹嘅性技大大提升，增加床上樂趣。主人仲會出動好多拘束道具，為花妹戴上眼罩，又綁住雙手，為床戰增添刺激，亦令主人更覺得有威嚴！雖然呢個主人難招呼，但係花妹依然抱住專業態度提供最好嘅服務。

熱情招呼

S1推出嘅《為令主人開心換上透視女僕裝》，講述巨乳美少女夕美紫苑做女僕已經半年，一直都受到主人嘅愛護，令佢愈來愈鍾意主人，亦好氹對方開心，而阿妹知道主人最鍾意睇巨乳，於是佢專登換上透視女僕裝做家務，仲主動為主人施展胸夾功夫，而主人受到紫苑嘅熱情招呼，亦愈來愈放肆，唔單止同阿妹一齊沖涼，更同床就寢，當然臨瞓前梗係上演連場激戰，種種情況亦漸漸變成佢哋日常生活嘅一部分啦！

簡評

日本AV界嘅女僕完全符合要求，難怪咁多男人都愛上佢哋。而今次為大家介紹嘅3部女僕作品中，本仙最鍾意三宮椿主演嘅《完全合意的M女僕》，因為椿妹樣子甜美俏麗，身材激凸又高挑，而且肌膚白滑，最重要係佢畀男優百般玩弄，個樣都顯得冧滋滋，簡直係將可愛女僕嘅精髓完全演釋出嚟！