張敬軒被「遮遮」一張字條考起　到底講緊乜？

藝人張敬軒（軒仔）不時喺社交網分享同工人姐姐「遮遮」嘅有趣互動，為網民帶嚟唔少歡樂！呢次軒仔唔係晒「遮遮」為佢準備嘅怪形怪相食物，而係話「遮遮」最近學緊講廣東話，希望大家以後會有更好的溝通，點知軒仔呢次就畀「遮遮」貼雪櫃上嘅字條考起，字條寫上廣東話拼音「Sir, Jo Chaan Sick Muk Jeng Ding Bay Nei,Jeh」，真係睇唔明佢講咩囉！其實拼音出嚟係問軒仔「先生，早餐食乜，整定畀你，遮遮」，個Post一出即引嚟網民爆笑，而好友蔡卓妍（阿Sa）睇到都留言話：「我哋以後不如都咁講嘢啦！」

軒仔仲話「遮遮」將本來Send畀同鄉嘅Message錯手Send咗畀佢，而個Message係菲律賓文嚟嘅，搞到佢內心好掙扎，到底要唔要翻譯嚟睇吓「遮遮」講咩呢？如果睇到係講佢自己壞話嘅話，真係會好傷心，最後佢都係鼓起勇氣，決定上網翻譯睇吓到底寫乜，翻譯完先知「遮遮」同對方講：「好想快啲攞到Visa去探個孫，不如你搞掂埋我阿嫲個孫啦！」之後仲約咗今朝（13日）一早去見領事。

其人之道還治其人之身

軒仔話既然呢次畀「遮遮」嘅字條考起，佢就決定以其人之道，還治其人之身，Send番段以廣東話拼音嘅Message畀「遮遮」，而呢段Message翻譯出嚟係話：「Dear遮，最近你好用心咁學廣東話，我都好老懷安慰，差啲感動到喊咗出嚟。其實你明唔明我講乜？唔明唔緊要，我都係係咁易問吓㗎咋，冇乜事我都係返出去搞吓哩搞吓路。FROM蛇，好耐冇打過咁多英文，冇呀，冇HASHTAG呀，好攰呀，係咁先啦，Bye Bye你條尾！」唔知「遮遮」又睇唔睇得明呢？