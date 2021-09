Eva Lovia　日西混血女神　紅到發紫

有人話混血兒特別吃香,所以喺美國四仔界有好多人氣混血脫星,其中就有呢位不但喺裸模界擁有超高人氣,進軍四仔界後更係紅到發紫,佢就係Eva Lovia。

自薦入行

喺美國洛杉磯長大嘅Eva Lovia,擁有日本及西班牙血統,細個時性格內向怕醜,不善交際,故此當朋友得悉佢做成人模特兒時,都感到相當意外,唯獨佢嘅父母卻例外,皆因母親年輕時亦曾經做過成人模特兒,所以唔覺得驚訝之餘,更分享唔少工作經驗,令佢獲益良多。

大學畢業後,為咗搵多啲錢,佢開始成人直播嘅工作,同時將個人影集寄送到著名四仔片廠Reality Kings自薦做脫星,結果成功獲得對方回覆,並且一拍即合,好快就可以演出首部作品。據片廠解釋,即時錄用Eva Lovia嘅原因,唔單止佢嘅迷人外形,更因為佢喺鏡頭前散發出獨特魅力,相信佢未來必定能夠喺四仔界大放異彩。

橫掃獎項

Reality Kings的確有眼光,事關Eva Lovia嘅處女作不但得到大回響,更獲得極佳銷量,令人氣極速攀升,同時亦令佢嘅直播收視率大幅提升。之後,佢獲另一著名片廠Bang Bros睇中,招攬成為一年專屬合約脫星,而且更成為佢嘅事業轉捩點,憑住演出《Me And My Girlfriend #8》喺XBIZ頒獎禮獲提名「最佳脫星」,足見佢嘅演技同床技備受肯定。之後,佢演出《We Live Together #43》、《Agent 69》等作品,更係橫掃各個四仔頒獎禮嘅「最佳性愛演出獎」,令佢人氣一時無兩,真係紅到發紫呀!

問到將來引退之後會有咩搞作?佢就話會轉型做愛情顧問KOL,事關佢已考獲心理學學士學位,希望能夠為男女網友解決愛情上嘅問題。而最近因為受到疫情影響,工作量大減,佢話可能會提早引退做KOL喎!

Profile

出生日期:1989年5月29日

身高:160cm

三圍:32D-29-32

Eva Lovia幾乎每日都會喺社交網同大家分享生活點滴,亦會講吓一啲感受,當然唔少得Po吓自己嘅靚相,不過佢只係着小背心或Bra Top,露肉度唔算高。