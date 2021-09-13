Eva Lovia　日西混血女神　紅到發紫

有人話混血兒特別吃香，所以喺美國四仔界有好多人氣混血脫星，其中就有呢位不但喺裸模界擁有超高人氣，進軍四仔界後更係紅到發紫，佢就係Eva Lovia。

自薦入行

喺美國洛杉磯長大嘅Eva Lovia，擁有日本及西班牙血統，細個時性格內向怕醜，不善交際，故此當朋友得悉佢做成人模特兒時，都感到相當意外，唯獨佢嘅父母卻例外，皆因母親年輕時亦曾經做過成人模特兒，所以唔覺得驚訝之餘，更分享唔少工作經驗，令佢獲益良多。

大學畢業後，為咗搵多啲錢，佢開始成人直播嘅工作，同時將個人影集寄送到著名四仔片廠Reality Kings自薦做脫星，結果成功獲得對方回覆，並且一拍即合，好快就可以演出首部作品。據片廠解釋，即時錄用Eva Lovia嘅原因，唔單止佢嘅迷人外形，更因為佢喺鏡頭前散發出獨特魅力，相信佢未來必定能夠喺四仔界大放異彩。

橫掃獎項

Reality Kings的確有眼光，事關Eva Lovia嘅處女作不但得到大回響，更獲得極佳銷量，令人氣極速攀升，同時亦令佢嘅直播收視率大幅提升。之後，佢獲另一著名片廠Bang Bros睇中，招攬成為一年專屬合約脫星，而且更成為佢嘅事業轉捩點，憑住演出《Me And My Girlfriend #8》喺XBIZ頒獎禮獲提名「最佳脫星」，足見佢嘅演技同床技備受肯定。之後，佢演出《We Live Together #43》、《Agent 69》等作品，更係橫掃各個四仔頒獎禮嘅「最佳性愛演出獎」，令佢人氣一時無兩，真係紅到發紫呀！

問到將來引退之後會有咩搞作？佢就話會轉型做愛情顧問KOL，事關佢已考獲心理學學士學位，希望能夠為男女網友解決愛情上嘅問題。而最近因為受到疫情影響，工作量大減，佢話可能會提早引退做KOL喎！

Profile

出生日期：1989年5月29日

身高：160cm

三圍：32D-29-32

Eva Lovia幾乎每日都會喺社交網同大家分享生活點滴，亦會講吓一啲感受，當然唔少得Po吓自己嘅靚相，不過佢只係着小背心或Bra Top，露肉度唔算高。