阿媽狂讚高富帥！戴祖儀絞盡腦汁翻撻涂毓麟

兩位新生代歌手戴祖儀（Joey）跟涂毓麟（Oscar）首次跨公司合作，推出新歌《我們再不講再見》，為唱出真感情，沒有經歷過復合的二人絞盡腦汁諗計仔投入，Joey自稱靠想像力、而Oscar就話有向身邊朋友取經︰「喺朋友圈入面我係『感情台』，佢哋有咩問題都會搵我傾，咁就啱晒！」

Oscar重遇舊愛嚇破膽

他們於MV中飾演雙方的前度，之後竟在朋友的婚禮上相遇，而現實中Oscar自爆亦曾試過「偶遇」舊愛，「復合」場地正是莫文蔚演唱會，嚇得他倒抽一口涼氣，內心大叫「瀨嘢」︰「睇睇吓騷唔知點解部手機會自動連接咗去個Ex嘅個人熱點度，即刻代表佢坐喺附近！（搵到對方？）搵唔到呀！隔離朋友專登摷勻全場都見唔到，嗰刻我係唔敢周圍亂望，視線淨係望實個舞台。（分得唔好所以做唔成朋友？）都係，因為細個唔成熟，鍾意鬧交。」

合作一次便被Fans推舉成螢幕情侶，Joey笑言好喜出望外，又說有Fans每年生日願望都是獻給她︰「希望我識多啲男仔。（有介紹過男仔你識？）絕對大把！但我發現咗個真理，通常由朋友介紹嘅都係伏！」有機會同Oscar「通電」？她即「嗒糖」狂讚對方，更自爆就連其母都大讚對方︰「媽咪話佢係高富帥，食快餐店都加到最大就係有錢人！我媽咪對我好嚴，從來都唔讚我，但係就瘋狂讚佢，靚仔、又高，天上有、地下冇咁！（考慮吓？）佢細我幾年呀！諗吓啦，哈哈！」