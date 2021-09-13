一見鍾情領養返家！陳逸璇失戀爆喊有愛犬安慰

歌手陳逸璇自小與狗為伴，現時養有共一大三小狗狗的她最錫老大Bingo。她大讚Bingo是模範狗，從不製造麻煩又懂人性，在她失戀時會用手安慰她，令她大感窩心，是她最引以為傲的兒子！

Bingo原本是一隻流浪狗，三個月大時被陳逸璇（Jolie）從愛護動物協會中領養，她自覺跟對方有緣：「我當時幫愛協寫緊本書，係宣傳領養狗隻，第一眼見到佢已經愛上佢，即時申請領養。」她稱讚Bingo性格忠心又乖巧，絕對是一隻模範狗：「出街時就算放繩，都唔需要擔心，佢一定會跟住你後面，帶佢行山叫佢跑，佢跑到咁上下都會搵番我，好生性，係令我好驕傲嘅一個仔。」除了性格討人喜歡之外，Bingo亦十分懂人性：「最深刻係佢當年未夠一歲，我當時剛同男友分手喺露台喊，佢走過嚟用手搭住我安慰我。」

Jolie坦承偏心Bingo，就算對方做錯事，也會找理由為牠開脫：「有一次佢唔小心咬傷咗其中一隻狗，但我哋冇責怪佢，因為無人相信佢會咁做，仲幫佢搵理由幫佢辯護。」

Jolie有感再難遇到跟Bingo一樣完美的狗，所以她有上網搜查關於複製寵物的相關資料，但她強調：「不過我唔會咁做，只係想了解吓！」早前Bingo生日，她為對方舉行了一個盛大派對，邀請了10隻狗參與，既開心又辛苦：「因為狗狗會失控周圍痾，我全日不停抹屎抹尿。」