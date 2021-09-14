【是日通勝】（一點居士）

辛丑年八月初八乙丑金定日

吉時：中午11時至1時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：上午9時至11時、下午1時至3時

宜：嫁娶、開業、移居

忌：栽種、移靈、治喪

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：2、4、8、9

幸運顏色：白

【星座運程】

今日幸運星：處女座

白羊座

只想幫人，不想惹事，到頭來發現事與願違。

金牛座

做事效率高，有能力不妨給身邊人伸出援手。

雙子座

勿為無謂的事情喋喋不休，以免破壞好心情。

巨蟹座

異性緣不錯，不應冷落別人伸出的橄欖枝。

獅子座

錯估工作能力，未能如期交貨，信心受打擊。

處女座

頭腦精明，做事踏實，成竹在胸，臨危不亂。

天秤座

被家事弄得不知所措，工作表現也受到拖累。

天蠍座

偏財運不錯，可嘗試短線投資，刀仔鋸大樹！

人馬座

公私要分明，要避免在辦公時間處理私事。

山羊座

不少事要處理，卻求助無門，今天只能硬撐。

水瓶座

內心有問題想不通，宜找信任的人為你分憂。

雙魚座

面對善意批評要理性應對，淺黃色助你開運。

【生肖運程】

相沖生肖：羊

旺弱指數：（升）牛 事業旺

（跌）狗 易闖禍

鼠

情緒不穩，易意氣用事，不利與人交往。

牛

事業運非常好，工作表現得到公司認可。

虎

信心十足，思路清晰，事業易做出佳績。

兔

人緣運變差，謙遜待人，有助減少摩擦。

龍

獲吉星庇佑，人事問題可望輕鬆化解。

蛇

人氣上升，得貴人幫助，對工作很有利。

馬

生活如意，不會有任何煩惱影響心情。

羊

是日沖煞，建議自我反思，可走得更遠。

猴

把事業放在第一位，能按計劃完成工作。

雞

情緒低落，做事找不到重點，費時失事。

狗

面對突發事勿衝動，多忍讓可遠離麻煩。

豬

有伴侶者要學懂包容，避免吵架傷感情。

【暢所欲玄】（風水命理法科師傅莫迪天）

新學年如何考第一？

新學年已經展開，過往在這段期間總會接到一些家長查問：如何令子女的學業順利？

學業與文昌星有關，雖然2021年只剩下5個月，但有心唔怕遲，現在開始催旺也不是問題。

今年的文昌位在正東方，首先我們在客廳找出這方位，放上4個九層文昌塔或4支富貴竹就可以；如果小朋友是在客廳溫習做功課，最好把書枱放在這裏，那會更加有力。其次，家長可於小朋友房間找出正東方，把床頭移到這個位置，如果小朋友是在房間溫習，書枱最好放在這方位，放上文昌塔等催旺物，同樣可催旺文昌。

除了靠風水布局外，家長和學生也可以前往廟宇參拜掌管天下文運祿籍、考試及科名的文昌帝君。「文昌帝君」又名「梓潼帝君」，本名是張亞子，唐朝人，傳說他是一名將軍，戰死後，人們為了紀念他的德行，在七曲山建廟，命為清虛觀，皇帝更向他追封為文昌帝君，成為了與文章及學問有關之神明。

現在參拜文昌帝君的廟宇有深水埗三太子廟和鴨脷洲洪聖古廟，每年9月，廟宇也會舉行文昌開筆禮。當天廟內會請文昌帝君到位，為小朋友灑淨開蒙，賜予智慧，並提供葱、芹菜及文具給小朋友帶回家享用，寓意聰明敏捷及勤奮好學。