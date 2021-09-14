英皇秘密武器︱馬思惠越級兜巴星陳家樂　容祖兒力撐

英皇新人馬思惠（Macy） 甫來港即躍登大銀幕， 夥拍師兄陳家樂演新戲，首日開工更「怒摑男神」，捱打的陳家樂大讚小師妹天賦不錯。據知Macy早前除獲鹿晗「加持」外，更接連贏得導演青睞，前途似錦！

20歲的Macy能歌善舞，更被冠以「翻版朱晨麗」之稱，原來早於約15歲，她已開始參加內地不同演藝比賽，包括《粵語好聲音》、《花物女孩大賞》及《創造營2020》等，更在《創》獲導師鹿晗推薦，成功「打響名堂」！早前她獲英皇娛樂羅致旗下，培訓成「秘密武器」予以力捧，公司近日更安排她來港，夥拍師兄陳家樂及師姐曾樂彤等演出英皇新戲《分手專家》，瞄準影壇各大新人獎！

愈打愈大力

Macy日前聯同《分》片台前幕後現身荔枝角一間茶餐廳，首日開工便「膽生毛」，拍攝掌摑家樂的戲份，向難度挑戰。拜神及化妝時，她與其他演員有說有笑，但仍難掩緊張心情。導演一聲令下，她與家樂正式埋位，想不到NG幾次便收貨，以新演員來說「戲勢」不弱，連家樂亦大讚她話頭醒尾，家樂笑說：「佢第一次嚟香港拍戲，第一日開工就要掌摑我，心理壓力絕對明白嘅。佢起先錫住我，驚大力會打到我塊面又紅又腫，我同佢講咁仲衰，寧願佢一次過大力摑埋嚟，講完佢就明，新人嚟講，佢嘅表現都算放鬆。」

Macy聽畢靦覥說：「知道有場咁嘅戲，梗係有少少準備。師兄好好，同我講唔好緊張，照摑埋嚟就得，希望日後有多啲機會跟佢學習。首次來港拍戲就做打人嘅角色，好多謝公司畀機會，特別係幫過我嘅同事。」據悉，即將開拍新片《裡應外合》的導演袁劍偉，特意到片場與Macy見面，不排除有合作可能，如果成事，她便會繼續留港開工。機會浪接浪， 相信Macy不難躍登「影壇新人王」。

遇「小人」蝕十幾萬

至於家樂今次由暖男變Big Boss，扮演陰險之輩，他自爆主動提出改戲路：「我同老闆（楊受成） 提議，佢又畀機會我，嚟緊我可能再接一套戲做大反派，希望做到好似當年《真情》鄭子誠角色咁，企喺街就畀人鬧。」問到現實生活中可有遇過類似的陰險小人，他說：「記得剛剛考到車牌，朋友嘅朋友開車房，我喺佢度買咗架二手車，出車前講明乜嘢問題都執晒，點知冇耐就漏水， 拎返去整過兩次，最後佢直情同我講：『連我都話整唔到嘅話，呢行冇人整到，你劏咗佢啦！』後嚟我爸爸嘅朋友幫我睇，就知根本冇執過架車，即係明呃！我前後冇咗十幾萬，真係一個大教訓！」

撐師妹雙線發展 容祖兒囑享受舞台

馬思惠加盟英皇娛樂，一眾師姐、師兄都非常疼錫她。去年她參加內地大型綜藝節目《創造營2020》時，天后容祖兒與許靖韻特地拍片為她打氣， 祖兒更寄語她享受舞台：「所有的努力都不會被辜負，希望你好好享受，加油！」

昨日（13日）祖兒知道思惠拍電影，再度開腔力撐：「歡迎佢加入英皇呢個大家庭，知道佢能歌善舞，希望佢喺演藝界可以發光發亮！」

曾樂彤首做女一 爆黎峻多「飛來蜢」

曾樂彤在《分》片首度擔正「女一」，與有「白面古天樂」之稱的黎峻配成一對，戲中2人經常吵鬧，終擦出「火花」， 是名副其實的「怨偶」，不過現實生活中，他們同屬理智型，不會爭吵傷感情。

同時有2部戲在手的曾樂彤，坦言開工既緊張又享受，尤其《分》片有變裝戲份，非常有趣。至於黎峻當年擔任化妝品牌銷售顧問，吸引大批「狂蜂浪蝶」，更有記者慕名採訪，連曾樂彤都踢爆他經常「畀女追」，他靦覥說：「都有客人變咗朋友式相處，我哋做服務性行業，點都要有禮貌。（啲客日日嚟買嘢？）有呢啲例子。（收入好豐厚？）還好，不過我想試吓唔同嘢，所以轉咗做模特兒，今年3月簽約英皇。（想同古天樂合作？）梗係，佢係我偶像！」

同片還有另一英皇新人劉若寶，她於英皇選秀節目獲賞識，又曾參加彭秀慧的演藝課程。她在戲中扮演一名發明星夢並順利入行的少女，最終卻走上自殺之路，角色心理起伏很大，挑戰演技。