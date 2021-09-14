ABBA 40年後回歸樂壇　女成員Agnetha曾戀上狂迷

解散42年的瑞典殿堂級組合ABBA早前宣布正式回歸樂壇，成為今年國際樂壇其中一個重要盛事。4位成員兼昔日夫婦Agnetha Fältskog 、Anni-Frid Lyngstad（Frida）、Benny Andersson以及Björn Ulvaeus自組合散Band後各有發展，兩位男成員Benny以及Björn轉做幕後繼續在樂壇創出好成績，相反，兩位退出樂壇的女成員Frida和Agnetha卻有坎坷的遭遇。

Agnetha與Björn離婚後曾與多名男子發展戀情，其中她更戀上曾跟蹤她的一名狂迷。她與比自己年輕16年的貨車司機狂迷Gert van der Graaf拍拖，他自細已是ABBA的fans並對她着迷。他曾追蹤偶像兩年，Agnetha 亦曾報警求助。但最意想不到的是，1997年她宣布與狂迷拍拖！最終兩年後分手。2000年，她曾入稟法庭希望將前度遞解出境。怎料3年之後，他再返回瑞典跟蹤Agnetha，最後她還是向法庭申請禁制令禁止前男友埋身！

至於Frida就與ABBA另一成員Benny結婚，她們的婚姻因為瑞典電視女主持Mona Norklit介入而離婚收場。雖然她因老公移情別戀而大受打擊，但她重新振作92年與德國王室成員Prince Heinrich Ruzzo Reuss結婚。只可惜好景不常，98年她與首任老公所生的30歲女兒因車禍離世，翌年她的老公Heinrich亦不敵癌症離世。絕對係雙重打擊！