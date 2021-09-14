張達明與萬希泉合作推出「演畫共融」陀飛輪腕表　好友親臨香港鐘表展2021祝賀

【營業資訊】藝人張達明與香港陀飛輪品牌萬希泉合作，攜手推出陀飛輪腕表，於鐘表界盛事「香港鐘表展2021」舉行《萬希泉「演畫共融」陀飛輪發佈會》，好友崔碧珈、蔡頌思、唐貝詩、寇鴻萍等亦親臨支持，見證這重要時刻。而因事未能親身光臨的影視紅星翁虹、鄭丹瑞、楊玉梅、內地演員廖健及電波少年謝昭仁亦專誠拍片祝賀，可見張達明人緣絕佳。

萬希泉創辦人及總裁沈慧林（William）坦言自己是張達明的粉絲，從小已追看他的喜劇，透過朋友介紹認識張達明後，得知對方對設計充滿熱誠，便邀請對方合作設計陀飛輪腕表。張達明坦言自己是一個創作欲望很大的人，除了舞台表演及劇本創作，他亦非常喜歡藝術。除了閒時會到藝術館欣賞不同的藝術作品，自己亦曾於美國的耶魯大學學習速寫，以及在香港珠寶學院學習古玉鑒賞。

提到腕表的設計靈感，他笑言最初打算把其棟篤笑形體動作代表作「速龍」用於表盤上，但由於效果不太理想，最終選用他最喜愛的兩大嗜好---「戲劇」及「繪畫」融合於時間之中，設計出「演畫共融」陀飛輪腕表。

表盤透過浮雕工藝，以抽象手法描繪一名戴着紳士帽的「男主角」。而為了表達「戲劇人生，悲喜之間」的概念，他設計了「笑臉」面具分針及「哭臉」面具時針，每當指針走過12時位置，都正好遮蓋「男主角」的面孔，帶來不同情感。張達明說：「人生有喜有憂，對於我來說，『喜』是能夠做自己喜歡的演藝、創作工作，把歡樂帶給別人。『憂』是自己不幸於壯年患癌，幸得醫護人員、家人、朋友的照顧和支持，令我能戰勝病魔。」他故意把「笑臉」放在分針上，「哭臉」放在時針上，故一天有22次笑臉、2次哭臉，代表人生充滿希望，快樂總比傷心多。

為了讓此合作更有意義，張達明與萬希泉把腕表的部分收益撥捐支援癌症病人的機構，給予他們醫療、復康及經濟援助。鼓勵他們不要放棄，以積極、樂觀的態度面對病情。此系列腕表配備含40小時動力儲存，振頻每小時達28800次的陀飛輪機芯，讓正能量源源不絕地放送。活動上，William致送「演畫共融」陀飛輪腕表予張達明，他急不及待戴上腕表，並拍照留念。