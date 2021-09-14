使得其所！中秋Shopping勁攬優惠

經歷了疫情，遇上佳節，特別想親友相聚，中秋節話咁快就到，不妨為親友送上一份好禮，又或食餐好感受久違的親密節日氛圍。不過，錢銀的事，當然是使得其所、使得開心會更佳，適逢不同商場都推出消費優惠，大家要立即精明眼上身啦！

【1折快閃換好禮】

Shopping最開心係有折！由即日至9月22日，荷里活廣場推出「中秋‧有禮1折快閃禮遇」期間限定換領活動，VIC會員可以憑低至1折的積分及即場捐款HK$20來換領一系列的應節禮品，禮品包括食品套餐或禮盒、月餅禮盒、現金卷等等。此外，9至10月還有買得多賺得多的「積分Double賞」及「最高消費購物賞」，即日起至11月30日更有「嚐美食．賞好戲」活動，指定食肆食滿HK$30、憑發票購買戲飛即減HK$20，出示即日票根到指定食肆再有額外折扣優惠，人人適用。即日起至10月31日期間的星期一至四，只要出示燈籠照片，更有1小時免費泊車呢！

【滿HK$1,000贈$550】

購物有回贈，通常令人愈買愈多，由即日至10月10日又一城的「My Shopping FESTIVAL購物禮遇」， My FESTIVAL會員以信用卡、扣帳卡、易辦事、八達通卡或銀聯卡於即日消費滿HK$1,000或以上、並出示有效My FESTIVAL電子會員號碼，即可換領HK$50又一城購物禮券乙張及HK$500又一城指定商戶購物券乙套，即日消費滿HK$4,000（最多可累積四套即日收據，每張收據須最少為HK$1,000或以上），更可額外換領HK$500又一城指定商戶購物券四套，合共回贈總值HK$2,550。

此外，美國運通卡會員購滿HK$1,000亦有HK$50禮券回贈及每HK$1簽帳可獲享額外5美國運通積分獎賞，兩個會員優惠仲可以同時使用呀！

【最高100%消費回贈】

如果你準備大額消費的話，ELEMENTS圓方會有高達100%回贈。由即日至9月26日，ELEMENTS Club會員及「圓方之友」以電子貨幣即日單一消費滿HK$2,000，即可享總值HK$2,000獎賞；消費滿HK$6,000，亦可享50%基本回贈，總值HK$3,000獎賞；消費滿HK$60,000，可享總值HK$30,000獎賞。不同面額的禮券適用於不同商戶。此外，還有不少商戶提供中秋餐飲限定優惠及送禮之選，如晚市用膳獲贈限定月餅、優惠價換購及各款月餅禮盒等。