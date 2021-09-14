《紙房子》Tokyo一炮而紅　如何蛻變火辣女神？

人氣西班牙犯罪電視劇《紙房子》（Money Heist）第5季現正熱播，不過今季分為上下集，先播出5集，要等到12月3日先有得再追看，一眾「紙迷」大呻唔夠喉。而且尾段仲講到女主角「Tokyo」Úrsula Corberó陷入險境，就咁似係凶多吉少，唔少網民大嘆好可惜，咁正嘅索女竟然就咁死咗！

劇集緊湊又刺激，明白影迷會過份入戲，不如先抽身返回現實。其實戲外嘅Úrsula同樣值得留意，現年32歲嘅佢外表冷艷、擁有火辣身材，崇尚自然愛裸體，不時晒出S形身段派福利，盡騷東西半球兼蜜桃臀，成為唔少男士心中嘅女神，社交網吸納超過2,300萬人數追蹤，人氣高企。

昔日嘅佢可以話與時尚扯唔上關係，中長曲髮配休閒服裝，感覺係普通嘅鄰家女孩。隨住髮型變化開始顯得型格，為《紙房子》角色剪咗齊蔭Bob頭，個性魅力出晒嚟。第3季轉換新髮型，短版狼尾頭更顯時尚感，並獲各大品牌賞識成為寵兒，贊助靚衫任着，蛻變成今時今日嘅女神。不過女神已名花有主，同阿根廷演員Chino Darín拍拖多年感情穩定，不時放閃晒恩愛。