「教主」Anson Lo　靠「潮鏡」變精靈

眼鏡的作用又豈止改善視力咁簡單？睇睇MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）早前直踩30個鐘開工後出席活動，也是全靠面上一副潮鏡遮掩疲態、突出造型，就知道一副有型有款的眼鏡，的確可以為形象加分！而Anson Lo當日所戴的是日本殿堂級眼鏡品牌999.9推出的S-391T，貫徹品牌宗旨由日本職人以上乘物料製作而成，除了線條纖細輕巧外，更配上品牌標誌性的逆R鉸鏈（並將其隱藏於金屬前圈之中），即使戴在「教主」Anson Lo瘦瘦面孔上，也相當舒適有型。

除Anson Lo外，MIRROR另外4子－Lokman、Anson Kong、Alton和Frankie，早前在ViuTV節目《水着考有feel》當中也戴着DITA FLIGHT.006太陽眼鏡與Error大玩水戰。據說FLIGHT.006在早前的一系列漫威英雄系列電影上也有出場，不過今回4子所戴的就換上感光變色鏡片（全新M配色），會依據光線強弱而自動調節鏡片顏色深淺，遇陽光自動變深色，幻化成時下備受潮流界追捧的Tinted Lenses太陽眼鏡，回到室內則回復電影原色鏡片顏色，呈現不一樣的色彩，難怪他們濕晒身都可以好似Iron Man咁型！