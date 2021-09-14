一個尷尬原因！拆解趙薇冇出席古巨基婚宴之謎

內地女星趙薇雖然作品已被內地下架，但她過往有許多經典作品，除了《還珠格格》所飾演的小燕子，一定要數《情深深雨濛濛》的依萍一角。當年趙薇與蘇有朋、林心如等演《還》劇火紅後，又再次參演瓊瑤的另一部經典作《情深深雨濛濛》，只是當時趙薇和蘇有朋這對CP被無情拆開，換成了趙薇夥拍古巨基，男主換人，起初大家都不慣，隨着劇情升溫，以及何書桓（古巨基飾）人物設定相當討好，大家喜歡何書桓的同時，也就漸漸喜歡上了古巨基。

而趙薇和古巨基也因該劇成了好朋友，當年傳出古巨基喜歡趙薇，甚至傳出了兩人曾交往過一段時間。古巨基自己曾經也坦言，因為拍攝《情》劇有半年之久，與趙薇天天相見，那段時間自己一度深陷角色入面，完全把趙薇當做是自己的情人，但是拍完以後立刻抽離角色。在戲外古巨基對趙薇的評價也很高，他稱趙薇就一個非常樂觀的女孩子，讚她聰明，很有思想，是一個極具天賦的演員。對於他來說，趙薇是自己的前輩，雖然趙薇當時已是紅極一時的大明星，但是與其他人交往起來平易近人，因此從那時開始兩人便成為很要好的朋友。

2015年古巨基在舉行婚禮時，幾乎請來了半個娛樂圈的好友前來參加，曾經一起合作的蘇有朋擔任伴郎，但是他卻並沒有邀請趙薇。據知趙薇之所以沒有去飲，是因為之前她和古巨基還有蘇有朋都鬧過緋聞，感覺不適合來婚禮這種場合，怕到時候現場比較尷尬。