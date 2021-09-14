張栢芝朝早7點貼地行街市　爆金句話…

喺內地人氣超勁嘅藝人張栢芝，密密吸金搵人仔，身家上億計，不過大家又唔知唔知，佢最鍾意蒲嘅地方係咩呢？係咪中環嗰間潮店、抑或中環金鐘名店？統統都錯，其實佢係最愛行街市，仲要喺朝早7時，早到連啲街市檔口未開晒門，夠晒貼地問你服未？

日前栢芝就揸車到香港某室內街市展開血拼，戴住Cap帽兼素顏，邊行邊自拍嘅佢，冇話因為太早關係而有疲態，同平時一樣咁靚女，佢話：「街市係冇人，係我最Enjoy，因為我覺得可以好Chill、好Relax咁睇每一樣嘢，大家都會對你好好，因為成個街市只得你一個客人，哈哈。」

買餸煮飯畀仔仔食

第一站佢就去到相熟魚檔買鮮魚，準備煲魚粥畀細仔食，佢同魚佬話要條新鮮又靚嘅魚，但唔好咁貴兼要有魚味，魚佬提議買石斑，佢就講笑話：「唔使（石）斑啦，（買）斑就阿媽破產。」又過隔籬檔要買有啲肥嘅攪碎瘦豬肉嚟整意粉，仲買多舊用嚟煲湯嘅豬𦟌，本來佢仲想幫姪女買幾隻雞，可惜未開檔喎。

買完肉類，就去揀大仔最鍾意食嘅通菜，佢話：「我大仔最鍾意椒絲腐乳通菜，同我一樣。」順手要埋紅蘿蔔、薯仔等等，佢又話：「開心過去名牌店Shopping，真係嘅，所以朝早嚟好好，啲哥哥姐姐會好專心幫我哋揀嘢，所以我覺得早睡早起精神好，身體健康。」再爆埋金句話：「同埋早上起身嘅人係有蟲蟲食。」相當搞笑！

最後一站就去凍肉公司買阿仔最鍾意食嘅蟹粉丸，臨走時被店舖阿姐要求合照，佢當然樂意啦，自己負責揸埋機自拍又點話？栢芝好人，唔知賣丸阿姐有冇收平啲呢？