事務所買重保險　Yura完美長腿價值逾330萬港元

Yura是Girl's Day的美腿擔當，事務所曾為她的雙腿買保險。

2010年出道的韓國女團Girl's Day由素珍、Yura、敏雅及惠利組成，4人於2019年與事務所約滿後決定離巢，但組合不解散，各成員另簽新公司後專注個人活動，其中Yura就先後落實參演韓劇《現正分手中》及《氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇》，最近更主持人氣節目《換乘戀愛》，而身高1米70的她擁有招牌白滑長腿，事務所更曾為她的雙腿買保險！

Girl's Day演出時經常以短裙及高衩裙造型示人，大晒美腿，其中是長腿擔當的Yura曾與女團AOA成員雪炫及女團4minute出身的泫雅獲網民封為身材最好的女團成員，事務所為了保護其修長又沒有傷痕的美腿，早於2010年便提出為她的雙腿買保險，保額更高達5億韓圜（約338萬港元）。

Yura與惠利亮相節目時曾公開為雙腿買保險的經過，據指保險公司會上門為Yura的雙腿進行檢查，包括量度腿長及比例，檢查結果及比例愈好，保額就愈高，而Yura就是首位為雙腿買保險的韓國女團成員。

自小就學芭蕾舞的Yura柔軟度非常好，她平時亦有做瑜伽鍛鍊身形，睡前更會做腳部按摩及抬腿促進血液循環，難怪可以Keep住纖幼長腿。