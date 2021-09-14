凌晨兩點收工Chur到盡　姜濤體力不支當眾暈倒

人氣組合MIRROR今日（14日）於尖沙咀出席活動，四位成員姜濤、Edan、Anson Lo、Jer於早上11時45分現身，現場被「鏡粉」逼爆，人數過千企滿樓3層樓商場。甫出場時姜濤雙手舉V合照，敬業跟大會安排去到不同打卡位影相，之後去到傳媒面前拍照約2分鐘左右，姜濤開始原地左右搖晃，之後更腳軟暈低，並直立式倒地，嚇得全場大叫！身旁的Jer即時扶起對方，10多位工作人員上前幫忙，活動立刻腰斬。最後兩位工作人員左右護法攙扶姜濤離場，而他亦似乎身體非常不適，邊行更邊露出反胃作嘔樣，另外三子亦一同返入後台。

全程傍實姜濤的Jer由出場開始就用手輕搭姜濤，似乎已知隊友身體不適，而姜濤見人時明顯面青青。據姜濤社交網發文，剛踏足影壇的他近日為新片工作，他在今日凌晨兩時上載照片，指自己當時先收工，未知是否與工作時間太繁忙，未有足夠休息又要再次見人，致體力不支倒地。

約中午12時，除姜濤外，三位MIRROR成員再次現身向粉絲揮手道別，當中Anson Lo就多次表示「辛苦晒」，現場粉絲即反過來安慰三子「冇事㗎」，亦為姜濤打氣。問到Edan關於姜濤情況，他代為報平安指對方冇事，之後三子逗留約兩分鐘就離去。

其實組合MIRROR人氣爆燈，代言、廣告成為全港最多藝人，但連工時亦最長！如姜濤5月開騷時，就自爆因連日冇假放，綵排演唱會時暈低，到醒番先知自己曾暈倒；上星期Anson Lo連踩30個鐘開工，化妝時亦見頭暈；Edan亦日踩20個鐘等。

而MIRROR經理人花姐於社交網表示，姜濤本身有少許胃痛，加上現場環境較焗促，及閃光燈不斷，所以有少許腳軟而跣低，現在休息中，沒有大礙。花姐已落Order不准姜濤因為減肥而唔食嘢，亦與姜濤家人溝通，這兩天家人會照顧姜濤，讓他好好休息。