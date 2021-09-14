新式紮作師公開秘技！親手整卡通燈籠冇難度

一年容易又中秋，又係召喚前港姐冠軍陳庭欣嘅時候喇！事關佢曾經喺節目《東張西望》講錯「食燈籠玩月餅」，即被網友視為金句傳誦至今！其實中秋節真係唔少得月餅同燈籠呢兩個主角，今集《跟琪流行》主播嘉琪就搵嚟新式紮作師阿Mo教大家親手整燈籠！

自從十四年前紮咗第一個燈籠送畀朋友，阿Mo就踏上手紮燈籠之路，仲舉辦工作坊令更多人體驗紮作嘅魅力。不過阿Mo整嘅燈籠同傳統唔同，就咁望係見唔到竿同繩，原來佢設計咗用磁石連起條繩，令燈籠喺中秋以外嘅時間都可以發光發亮：「你帶出街嗰陣可以貼條繩上去，平時就可以拎走條繩當裝飾，可以好似模型公仔或者枱燈咁擺喺度，比較多用途。」磁石除咗用嚟連接繩同燈之外，阿Mo仲應用喺公仔嘅配件同關節位：「因為我唔想佢太死板，想佢有可玩性，可以擺唔同嘅動作，好似模型公仔咁有得玩吓。」

教咗班咁多年，阿Mo曾經遇過一位令佢難忘嘅男學生，見證住對方由追女仔到結婚：「有個男仔發訊息畀我，問我仲記唔記得佢，之後我諗起佢四、五年前嚟整過燈籠，當時係整嚟追女仔。佢今次再搵我，原來個女仔已經成為佢太太，佢想整多個燈籠送畀佢。」再次為對方「助攻」嘅阿Mo大感窩心，呢啲經歷亦更彰顯到手作嘅心思同價值。

臨近中秋，唔知大家準備咗燈籠未呢？未嘅話，阿Mo喺片入面會公開秘技，教大家整近年爆紅嘅角落小夥伴（或稱角落生物）「炸蝦尾」，大家可以從中學識基本紮作步驟，再自行製作心儀嘅卡通公仔。唔講咁多，快啲睇今集《跟琪流行》啦！

場地：Draw2 Studio