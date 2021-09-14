下周出席聯合國大會　BTS成為總統特使獲發外交官護照

人氣席捲全球的韓國勁爆男團防彈少年團（BTS），早前獲南韓總統文在寅任命為「未來世代文化總統特別使節」，負起凝聚國民的外交力量及擴大外交範圍等重任，7子今日身穿黑色西裝在總統府青瓦台出席任命儀式。

BTS在儀式舉行前20分鐘先與青瓦台相關人員進行綵排，文在寅在入場後與7子逐一以碰拳頭的方式打招呼，其後先後向隊長RM、成員Jin、SUGA、J-Hope、Jimin、V及Jungkook頒授任命狀及禮物。RM對獲任命為特別使節表示榮幸，又說：「我們總是苦惱要如何報答大家給予的愛，總統給了我們很好的機會，我覺得好光榮，會努力地做好特別使節這份工作。」

文在寅贈送的禮物包括印有「大韓民國外交官護照」字樣的紅色護照及鋼筆，外交官護照是發給總統、國務總理、外交部公務員及特別使節的護照，持有此護照的人士在海外可擁有司法上的免責特權，在機場出入境時不用檢查隨身行李及可享有貴賓禮遇，以及可免簽境入境部分國家，而今次是首次有韓星獲發外交官護照。

BTS將於下周一（20日）在美國紐約舉行的《第76屆聯合國大會》中正式開始作為特別使節的活動，該次會議將會討論有關永續發展目標（SDG）的議題，BTS將在名為「SDG Moment」的活動中發表演說，並將透過影像進行演出，屆時文在寅亦會出席。