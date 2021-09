Artefact　1.5億美元環保遊艇

德國雖然不在全球3大遊艇製造國之列,卻有不少世界知名的遊艇品牌,尤其在生產巨型遊艇方面更處於領先地位,以Lürssen為例,2021年就有9個造船項目,全屬巨型遊艇,平均船長達116.6米。至於今次介紹的超級遊艇「Artefact」,則屬於另一個德國品牌Nobiskrug,該品牌曾製造出全球最大的帆船遊艇「A」,在業界掀起一陣熱話。

連續兩年獲殊榮

船長80米的超級遊艇「Artefact」,是Nobiskrug繼代表作「SAILING YACHT A」之後,另一艘得獎之作。該遊艇先於2020年獲得了Robb Report Best of the Best Award,同年又於2020 World Yachts Trophies贏得Green Yacht及Best Layout兩個獎項,及至今年更獲BOAT International Design & Innovation Awards及Motor Yacht of The Year@World Superyacht Awards,質素備受業界認可,難怪價值高達1.5億美元(約11.66億港元)了。

先進科技集一身

「Artefact」能夠屢獲殊榮,全因生產過程融入多項先進科技。首先,它是世界上第一批符合IMO III級排放法規的超級遊艇,因船上安裝了面積達23平方米的太陽能電池板和大型電池儲存系統,可於毋須燃料的情況下航行一段時間。其次,它設有廢水回收系統,並配備了六葉螺旋槳,後者可把航行時的噪音和振動減至最小。至於最具開創性的設備是帶有直流總線的ABB柴電推進系統,它集合了Azipods、鋰電池和動態定位,可減少風浪對船體的影響,保持航行的舒適度,並把燃油效率提高30%,使其最高航速達到17.8節。

噪音少過圖書館

除了性能卓越,總噸位達2,999GT的「Artefact」,分為5層甲板,無論外觀和內部裝潢均別出心裁。前者由Gregory C. Marshall負責設計,後者則由Reymond Langton主理。出位之處在於船上的落地玻璃窗面積遠超同尺寸超級遊艇的使用率,面積達740平方米,重近60噸,而且在玻璃的運用上加入特殊設計,減少了噪音,又加裝了隱形防霧隔熱條,可為乘客帶來舒適的活動空間。另外,室內的牆壁和天花加入了聚酯纖維吸音板,成功把噪音降至比圖書館安靜的28dB!

設施方面,以主餐廳的布置最具特色,在足夠容納14人的餐桌上,有個尺寸幾乎一樣大的雕塑發光底座,上面鑲上行星及衞星圖案,當夜幕低垂,即與天上的星星互相輝映,美不勝收。

規格表

船長:80米

船寬:16.82米

吃水:4.2米

總噸位:2,999GT

引擎:ABB柴電推進系統

巡航速度:15節

最高航速:17.8節