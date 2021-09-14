魏駿傑患抑鬱瞞住個女：唔想令佢擔心！

藝人魏駿傑、黃建東、蔡頌思及阮德鏘等，今午（14日）為下月舉行的14場舞台劇《老公~你好悶呀！》進行綵排。魏駿傑自1990年加入無綫拍劇後，已有31年沒演出過舞台劇，他坦言一直有舞台劇戲癮，當問到為何未有再演？他坦言：「多謝無綫當年嘅栽培，令我放低咗舞台劇，邊可以請假幾個月出去排戲呀？（推咗啲舞台劇演出？）係，唔只一次添。」今次扮演落難紳士，他坦言正努力減肥，目前約180磅的他，希望正式踏台板時，可減多10磅：「我有信心嘅，到時會gel晒頭、着晒西裝，驟眼睇唔覺得肥。」

至於日前他接受電台節目訪問，自爆曾患抑鬱想自殺，魏駿傑表示目前已冇大礙：「當時經歷咗社會運動，疫情期間健身室又關門冇得健身，個女冇得返學要上zoom，困喺屋企，我又冇工開，後嚟睇醫生，食咗幾個月藥。」他坦言患病期間一直瞞着個女，不想令她擔心，幸好醫生指他情況不算太嚴重。

他又指11歲女兒就讀6年級，自己每天綵排完便返家教功課及陪溫書：「希望佢順利升讀到原校，否則會安排佢去北京升學。（佢肯？）肯，但要我陪住佢。」他坦言希望盡快通關，可返回內地接工作：「依家唔得，點放心放低個女？（前妻幫手？）佢會，佢都好錫個女。（你哋依家關係點？）好好，有溝通，嬲人好辛苦㗎。」