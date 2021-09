型男劉俊謙游走香港　打造紳士虛擬巡遊AR Game

【營業資訊】謙謙紳士劉俊謙形容香港這個城市不論是車水馬龍,還是一樹一木,在他眼中,盡皆有情!最近他獲邀擔任2021東方表行60周年沙田錦標「時尚煲呔賽馬日」形象大使,更接受了前所未有的任務——身穿西裝煲呔作紳士打扮游走整個香港,精選最心儀的地標及景點,打造成「Gentlemen’s Bow Tie Virtual Walk紳士虛擬巡遊」的AR Game!除了親身參與設計這個AR Game之外,他更會以意想不到的形式在這個AR Game出現,令玩家喜出望外!公眾可於9月25日至10月3日期間,親臨銅鑼灣希慎廣場免費試玩,親嘗「There is a Gentleman in Every Man」的紳士精神。

Gentlemen’s Bow Tie Virtual Walk紳士虛擬巡遊同時會以IG濾鏡的形式登場,安坐家中都可隨謙謙紳士游走於香港的大街小巷!劉俊謙表示:「很高興有機會作新嘗試,親自參與AR Game的製作。當製作團隊問我最喜歡香港哪些景點及地標時,我常去、有難忘回憶、對我來說有特別意義的地方實在太多,難以一一盡錄,現在能通過科技製成AR Game及IG Filter,讓大家以別開生面的形式一次過欣賞香港多元面向、兼容並蓄之美,實在是非常有意義!」

2021東方表行60周年沙田錦標「時尚煲呔賽馬日」Gentlemen’s Bow Tie Virtual Walk紳士虛擬巡遊:

日期:2021年9月25日至10月3日

時間:上午11時至下午8時

地點:銅鑼灣希慎廣場(近啟超道位置)

活動內容:

Gentlemen’s Bow Tie Virtual Walk紳士虛擬巡遊AR遊戲

Gentlemen’s Bow Tie Virtual Walk紳士虛擬巡遊濾鏡下載

馬匹模型供打卡拍照之用

特色煲呔展覽

精選禮物