本日日本：田園歡聚！玩轉農業主題公園　

不少人到日本旅遊，都愛到當地的觀光農場走走，一嘗新鮮農作物及難得的農務體驗。日本近期便有不少農業主題公園登場，給旅客帶來更豐富的觀光元素。剛在7月開幕、位於千葉縣成田市的成田Farm Land，除了提供吃及買兩大功能外，更可讓你體驗收割及學習農業的相關知識，加上還有佔地約2,000平方米的玫瑰園等設施，足以在此消磨一整天呢！

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千葉縣．使用堆肥 專人教路

佔地達25,000平方米的成田Farm Land，以「於健康土壤生長的農產品對身體好兼美味」為宗旨，內裏的農地均依循了傳統耕作方法，施肥所用的是將廢木發酵而成的堆肥，不用化學肥料自然被看高一線。農場以生產漿果作為主打，冬夏兩季分別有士多啤梨及藍莓採摘，並有挖番薯的親子體驗，而且過程中有專人教導相關的食法、辨別好壞及栽培的方法等。美食方面，農場提供採用自家農作物炮製的布甸及甜點，園內同時設有室內燒烤區，並有自製的水果味手工啤酒供應，配燒肉絕對無懈可擊。想打卡的話又可到2,000平方米的玫瑰園及5,000平方米的花卉公園，前者有約100種玫瑰，令人目不暇給。

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岩手縣．有機樂園 地道滋味

位於岩手縣東南部的海邊城市陸前高田市，於311東日本大震災中受到嚴重破壞，為了促進城市復興，當地於4月開設了佔地約23公頃、名為陸前高田WATAMI ORGANIC LAND的有機農業主題公園。這個計劃花20年分階段興建的公園，以「有機・循環型社會」為主題，分別有展示區、音樂堂區、小屋區及農地區四個區域，現時唯一開放的展示區佔地3.3公頃，由資訊大樓、BBQ屋及葡萄田等構成，提供由岩手縣生產食材炮製的美食外，現更可讓訪客親手體驗窰烤薄餅及採摘蔬菜。明年樂園有由著名建築師隈研吾設計的戶外音樂堂開幕，於2023年着手建設的農場區更有機會提供農業加工體驗及住宿設施，教人相當期待呢。

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長野縣．學習操控 重型機械

當颱風、地震、雨災等災害一旦發生時，市民就算想伸出援手，但礙於並冇救災技能，最後惟有徒嘆奈何。去年於長野縣小布施町便開設了一個以農業加防災（農防）為主題的公園nuovo。園區佔地4,000平方米，當中1/4地方作為農田，農作物可作儲糧之用外，也會提供收割體驗及BBQ活動。至於其餘用地則是專門用來學習支援災害時有用的伎倆，例如學習使用推土機、挖掘機、四輪越野車等災害發生時大派用場的機械，園區設有不同程度的課程，最快兩日就可考獲牌照。公園的出發點看似相當實際，但無論是駕駛四輪越野車抑或操控挖掘機，本身富有相當趣味，值得大家挑戰一番。