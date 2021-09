PS5新作曝光！蜘蛛俠、狼人打餐飽

PlayStation 5自去年11月推出後,雖然入手難度下降了,但為其度身訂造的3A大作似乎未算好多。幸好,隨着日前PlayStation舉辦年度發布會,預視到更多PS5作品快將面世,以下就同大家回顧今次發布會內容。

發布會最震撼的消息,首推《Marvel's Spider-Man 2》及《Marvel's Wolverine》兩款大作將於2023年在PlayStation 5主機獨佔推出。前者將是彼得和麥爾斯兩位蜘蛛俠的全新故事,各會穿上新戰衣及具有新能力,同時人氣反派Venom也會收錄其中,並找來電影版演員Tony Todd負責聲演,為遊戲加分不少。至於《Marvel's Wolverine》顧名思義以狼人為第一主角,雖然目前仍處於開發早期,但已知是由《Marvel's Spider-Man: Miles Morales》的創意總監Brian Horton打造,可望延續口碑。

其他PS5新作亦包羅萬有,包括《Star Wars: Knights of the Old Republic》重製版、《Gran Turismo 7》、《God of War Ragnarok》及《Uncharted: Legacy of Thieves Collection》等。