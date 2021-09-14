日間不自主滲液的困擾

Q：本人20多歲，單身，每星期有4至5次睡前自娛。約3個月前開始，在日間返工時，下體會突然滲漏一些透明液體，沒有性興奮又不是忍尿，為甚麼會這樣？由於漏出的液體會整濕內褲，惟有放定一張紙巾墊在內褲，可能是濕氣令到陰生了一些粒粒，擠出有白膿和小小痛，應該怎樣處理問題？

陳先生

A：閣下面臨的困擾涉及兩方面，第一是性機能障礙問題，第二是性衞生問題。 先剖析性機能障礙，在工作間突發不自主滲液，的確會惹來尷尬不安。在臨床案例上，一種名為「滑精」的男性性機能障礙，常發生在年輕男性身上。「滑精」是過度頻密自慰而引發的後遺症，若自慰次數超出個人所能承受的極限，性機能便會響起警號，包括晨勃停止、身子虛弱、早洩，較嚴重者便是「滑精」。「滑精」在男性患者日間清醒的時候不由自主地發生，精液量少清稀，屬病理性的精液滑洩。

使用紙巾防滲，的確會引發性衞生問題。為阻突發滲漏，從早到晚在內褲藏紙巾，只會令褲襠裏頭齷齪到變成細菌溫床。陰部長瘡，患者必須留意它們長出來的數目、擴散面積和擴散速度等，如果是零零星星、逐粒的生長出來，然後又凋謝的，較多是由於護理衞生差和侷促潮溼而導致生瘡。但如果小瘡是一團團群起快速生長，擴散面積大，即有機會患上較嚴重的毛囊炎或濕疹，必須求診。閣下現輕則是因為不潔而持續長瘡，重則患上毛囊炎或濕疹，不可掉以輕心，更不應擠壓患處，傷口若受感染會惡化為慢性皮膚病，長年受煎熬和影響外觀。

閣下應立即暫停自慰，讓身體機能可獲休養，穿着通爽闊身的褲子，在內褲裏頭墊紙巾乃只為治標，就算要繼續墊紙巾則必須勤換，沒有滲漏亦要定時更換，保持衞生。治本方法除了自律作短期禁慾，更可考慮向中西醫求診，重整性機能健康。

李偉儀