前田美里　10年大挑戰

寫真女優出道10年的確係好難得，不過係咪代表佢已經年華老去，冇晒吸引力呢？絕對唔係！因為佢哋好早就入行，所以就算出道10年拍寫真，依然係咁青春，而且仲愈來愈有魅力，好似前田美里就係其中一位喇！

小巧玲瓏

面對挫折的確係令人感到苦惱，但係心態保持積極，以正面嘅態度應付困難，總會能夠將問題解決，成功之後綻放出嘅笑容一定會更加迷人！大家睇到現時嘅前田美里嘅笑容如此吸引動人，正係浴火重生嘅結果喇！

美里出道日子不淺，數數手指，今年已經係出道10周年，但係依然咁青春貌美，氣質綺麗而不失可愛，睇落個樣仲有少少似童顏巨乳寫真女優栗田惠美。雖然美里就冇惠美嘅上圍咁勁，但係身材小巧玲瓏，身高只有4呎9吋，令C Cup美乳顯得相當凸出，配合埋鮮嫩肉地就更能夠吸引大家嘅注目。

籌備寫真集

美里初出道時，以美少女搖滾組合AppleTale成員身份登場，之後就踏上寫真女優之路。多年來除咗拍寫真同登台獻唱，亦參與過唔少電影演出，作品包括《勿忘草〜wasurenagusa〜》、《心靈食堂2》等，同時亦有演出舞台劇。上年因為同事務所解約，轉以獨立身份發展，由於冇咗個好碼頭，令美里喺工作上遇到好多困難，更一度令佢想放棄，不過佢好快就從最鍾意嘅美少女團體「櫻坂46」學懂要保持鬥志，令佢重抬信心同決心，更加喺上年嘅「Young Animal x LINE LIVE雜誌偶像大賽海選」中勇奪冠軍，為佢打下一支強心針！

最近美里努力籌備製作紀念出道10周年嘅寫真集，為咗帶畀大家新鮮感，所以會面對重大挑戰，就係挑戰個人最高露出度，真係令人好期待呀！

前田美里除咗喺社交網上載好多性感照，亦會分享佢同愛犬嘅生活日常事，鍾意睇靚相同狗狗嘅朋友不妨多留意喇。

Profile

年齡：25歲

身高：4呎9吋

三圍：32C-23-33