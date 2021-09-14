雖然唔少脫星都以狂野著稱，但係睇過佢哋嘅演出之後，其實都係不外如是。咁真正嘅狂野表現應該係點呢？今日就搵嚟3套作品，大家欣賞完之後就一定會明白箇中真諦。

床上悍將

有種狂野並非演技能搭夠，事關嗰種發自內心，自然流露出嚟嘅狂野本色，先至可以震撼四仔迷嘅心，好似呢套由Evil Angel炮製嘅《Natural Phenomena》中嘅脫星，個個都係床上悍將，只要激發佢哋嘅慾火，就會反客為主將對手榨乾。由Pat Myne執導，並搵嚟Angela White、Skylar Snow、Sofi Ryan等幾位脫星演出，據導演稱以為有咁多脫星出場，起碼要拍三日至搞掂，卻估唔到佢哋一埋位就相當投入，無論係表情定高潮反應，可謂渾然天成，結果一日就拍晒，不過過程順利，之後班脫星仲話勁爽添！

玩得最激

狂野嘅床上風格本嚟已經好好睇，仲要玩得勁放嘅話，呢啲咪係高質四仔，帶嚟極佳嘅官能享受囉！呢套由PornFidelity製作嘅《Play Hard》，單係睇脫星演出嘅陣容，就知道一定係高質素，有近年轉型做癡女嘅Sybil A及Paola Hard、

玩騎乘騎傷過幾個對手嘅Misha Maver，仲有被喻為狂野系新星嘅Lady Dee，佢不但吹奏功夫一流，而且騎功出色，高潮時更係叫到拆天，名副其實玩得好激呀！

高手雲集

美國狂野派脫星有好多，但究竟邊個最狂呢？想知嘅話就要睇，呢套由Brazzers推出嘅《Cougar Sightings #7》，事關片廠為咗帶畀大家最刺激嘅官能體驗，今次搵嚟四仔界最狂野嘅6位脫星演出，包括Britney Amber、Ariella Ferrera、Dana DeArmond等，佢哋都曾經喺AVN、XBIZ等四仔頒獎禮奪得過唔少獎項，由佢哋聯手出擊應戰巨炮猛男，狂野度肯定攞滿分，睇到興奮無比，真係好想加入戰團玩埋份呀！

碟評

睇完呢3套作品後，相信大家對狂野兩個字，有更深刻嘅體會。當中小弟最鍾意《Cougar Sightings #7》，皆因雲集一眾業界最狂野嘅脫星演出，相信呢套作品日後必定成為狂野派四仔嘅經典。至於《Natural Phenomena》嘅好睇之處，在於脫星嘅演出夠自然，對要求高嘅四仔迷嚟講，相信會啱睇。《Play Hard》勝在演出元素夠多，除咗激烈嘅床戰外，仲玩晒各種性愛玩意，娛樂性十足。