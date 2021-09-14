【獨家】炎明熹急推贏女歌　霸位爭新人變

日前「聲夢三小花」姚焯菲、鍾柔美及詹天文以女圑身份先後合唱兒歌《夢》及《Hands Up》，以為跑贏「聲夢傳奇」三料冠軍炎明熹（Gigi），但原來Gigi早已後來居上，早前已秘密完成首支個人單曲《真話的清高》。日前唱片公司的官網上載15秒她頭炮作的黑白MV片，並預告非劇集歌，已令粉絲大叫期待。有指她趕推出錄新歌，全因是為她於年尾舉行的音樂頒獎禮中爭新人獎攞「入場券」，且今年新人獎競爭激烈，競爭對手有環球的悲情歌王曾比特、人氣王MIRROR成員Edan、組合ERROR成員193、張天賦及ANSONBEAN等，不過有傳以她的實力，《勁歌金曲》頒獎禮中的《最受歡迎新人獎》似乎是她囊中物。

而東網所得的MV相中，見赤腳上陣的Gigi分別穿上白及黑的連身裙，一時蹲在櫈上玩檸檬，一時又坐在擺了懷舊打字機後，意境唯美，雖然她全程「木無表情」，又沒有男女主角，但要對空氣交戲才是高難度。

Gigi接受訪問時用「神奇」來形象第1次入錄音室錄個人單曲的心情，又多謝導演的配合：「我自己唔係好容易笑嗰種，覺得自己笑好尷尬咁，我唔笑就唔會破壞呢個導演想有少少唯美嘅效果，所以導演唔使我笑，真係好開心。」問到只得16歲又未有戀情的她如何拿捏情歌？她直認是個挑戰：「我係個比較容易有幻想嘅人，睇小說、漫畫，都有讀啲藝術方面嘅東西，自己通常會幻想好多嘢，我希望呢首情歌，可以畀到大家呢個感覺，不過每個人嘅感受係唔一樣嘅。」而另一令她感有難度是要高音部分，因非她擅長的音領域。