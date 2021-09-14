睇好《聲夢》冼靖峰！泳兒爆人前人後兩個樣

英皇歌手泳兒（Vincy）之前擔任無綫節目《聲夢傳奇》的導師，Vincy笑言最大的體會是講了一世的話：「因為一定要講，唔係點教佢哋，同埋我真係會做功課，收到佢哋要唱咩歌，自己會寫低notes，而且當我同人分享時，我都可以吸收番佢哋啲嘢。」她又大讚一眾學員很厲害，問到睇好誰？她笑言要私心讚自己教過的學生：「Archie（冼靖峰）幾有heart，我初初唔係同佢接觸好多，因為佢比較靜，但原來私下幾funny，同feel到佢係好勤力，佢唔會表露佢做咗好多嘢，但原來返到屋企花咗好多時間去練去諗。另外深刻就係Yumi（鍾柔美），佢學嘢好快，隔咗個晏晝綵排就做到你叫佢做嘅嘢。」她亦大讚沒有教過的炎明熹（Gigi）：「佢好有潛質。」

她開心現時樂壇百花齊放：「依家好多公司都有crossover，我覺得係好事，良性競爭。」她亦想與幾位導師再合作：「呢幾個月見到大家都好緊張，大家要教學員，輸咗就要衝入去同佢打氣，張大合照都係最尾嗰日先有得影，都冇乜機會交流，所以希望可以有啲合作。」

剛推出最新「海洋」系列的第一部曲《荊棘海》，與之前的「溝渠」系列有關聯，泳兒說：「溝渠自己一個人，但始終都要行出大海，人生大大小小事情係荊棘，可能係傷痛、辛苦，但亦可以令人更堅強。」問到她人生面對最大的荊棘可是媽媽早年中風？她坦言：「都係人生一個大難關，呢個荊棘都牽連好多其他荊棘。」她當年就因此搞到失聲，影響事業。

她表示最後憑住信念，一步一步搵解決方法及身邊朋友幫手，自己心態上都要變得堅強，才能拆解重擔，但她亦坦言試過捱不住崩潰爆喊：「發洩吓就冇乜嘢。（男友一直支持你渡過難關？）佢都係嘅，有個人係身邊依靠吓，就算實際上佢唔係醫生幫唔到，但情緒上佢都係好嘅傾訴對象。」