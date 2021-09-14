閉關一年半首現身公開活動　古巨基點解被學員搞喊？

古巨基日前跟周勵淇（Niki）、森美、泳兒（Vincy）及陳家樂為英皇的網上選秀節目《冤枉新秀訓練營》擔任星級評判，今次是基仔自去年2月開始自我在家中隔離後，閉關超一年半，首度現身公開活動。談到評分準則，基仔表示不會以評判心態對待表演：「我純粹嚟到同大家分享有乜嘢地方可以更好、要注意，有啲乜嘢優點要堅持住，係一啲經驗上嘅分享。」森美則表示會受到現場觀眾反應的影響：「如果現場觀眾反應多，即係多人喜歡，我把口就會好啲。如果出場時啲觀眾冇乜聲，即係冇乜粉絲，咁我把口就衰好多！」Niki就看整體表現，覺得好難單睇一樣嘢。

參賽者逐一出場表演，評批也逐個點評，比較特別是學員劉若寶（Polly）是唯一一個以戲劇加歌曲作為比賽項目的學員，表演期間基仔及Niki均忍不住眼濕濕，基仔點評時更一度哽咽：「我感受好大，因為我做咗爸爸……令到我好有啟發，要珍惜身邊家人、愛人。好犀利係因為你喺咁短時時間，可以講出一個令人動人嘅故事，唔理係咪比較簡單，但你做到咗！」Niki則說：「我作為一演員，喊戲其實唔係好難，我覺得感動到人先係最難。帶動到我的情緒，令我諗番起我爸爸，恭喜你你好成功，我都好希望有機會同你合作。」

11位學員表演過後，五位星級評判退庭商議，最後選出黃明德（Dark）、劉若寶（Polly）、黎展峯（Andy）、鄧灝朗（Adam）及易明揮（Tachi）為最後五強。