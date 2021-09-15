【是日通勝】（一點居士）

辛丑年八月初九丙寅火執日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午5時至7時

凶時：上午7時至9時、下午1時至3時

宜：拜師、會友、安門

忌：祭祀、作灶、放水

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：2、3、7、9

幸運顏色：紫

【星座運程】

今日幸運星：天秤座

白羊座

謀事必須早作部署，可望把阻力減至最低。

金牛座

跟人洽談合作，勿鑽牛角尖，否則難獲共識。

雙子座

有利事業的消息自動送上門，橙黃色助開運。

巨蟹座

幹勁十足，若有重要事，適宜於今天處理。

獅子座

抽空到風景秀麗的地方走走，可收獲好心情。

處女座

失去往日的精明，理財方面有可能做錯決定。

天秤座

愛情運上升，有暗戀對象者，不妨大膽表白。

天蠍座

有些事須盡快處理，不要再拖，之後才休息。

人馬座

主動跟人聊天易聽到有趣話題，令心情愉快。

山羊座

人緣欠佳，一個不小心，容易跟同事鬧不和。

水瓶座

理財忌跟風，身邊人的投資經驗未必適合你。

雙魚座

善待自己，不要讓過急的生活節奏損害健康。

【生肖運程】

相沖生肖：猴

旺弱指數：（升）羊 事業旺

（跌）猴 易犯錯

鼠

生活稱心如意，能從樂觀角度面對一切。

牛

脾氣好，說話具親和力，愛情運也受惠。

虎

工作運上升，保持踏實，毋須急於求成。

兔

財運亨通，生活無憂，健康運亦上升。

龍

做生意要量力而為，跟風有可能惹麻煩。

蛇

桃花運差勁，不宜相睇，有爛桃花出現。

馬

職場上傳來喜訊，事業發展更上一層樓。

羊

事業旺，做事快靚正，投資有理想回報。

猴

是日沖煞，要提防一字錯滿盤皆落索。

雞

財運下跌，遠離賭博，以免負債收場。

狗

頭腦靈活，想像力豐富，有利讀書考試。

豬

運勢上升，信心十足，處事有條不紊。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

中秋開運養生

中秋與春節、清明、端午為中國四大傳統節慶，而「中秋」一詞，最早見於《周禮》，又名「八月節」、「八月半」、「月節」、「月夕」、「團圓節」等。直到唐朝初年，才正式定為節慶。

關於中秋節的傳說，一定離不開「嫦娥奔月」。傳說後羿獲王母娘娘賜予一顆仙丹，吃後可以長生不老。然而後羿捨不得扔下妻子嫦娥，於是將仙丹交給嫦娥保管。一日，後羿的門客蓬蒙趁他外出，威逼嫦娥交出仙丹，她情急之下唯有將仙丹吞下，身體頓時離地並飛向月亮上成仙。後羿回家後，從家僕口中得悉此事，悲痛欲絕，於是命人於後花園擺上香案，放上嫦娥平日最愛吃的水果鮮花，遙祭在月宮裏的妻子，從此，中秋拜月的習俗就在民間流行了。

中秋節另一特色是七彩繽紛的燈籠，為佳節倍添喜氣。其實在傳統文化中，「燈」一直有喜慶、吉祥、照亮前程之象徵意義，更因為「燈」與「丁」為諧音，所以自古以來皆與生兒育女有密切關係，反映人們開枝散葉、振興家聲之心願。

時值中秋，不妨在象徵嫁娶添丁的流年九紫喜慶星方位（牛年在東北方）掛上鮮艷的燈籠來催旺家宅喜氣，尤其是紅色的燈籠更可自製「點燈」之喜象，中秋之夜自然更大吉大利了。