密密做體力透支　姜濤暈倒Anson Lo擔心喊到眼紅紅

男團MIRROR人氣爆燈，單計歌影視三棲發展已經日日做到冇停手，更是廣告、代言界寵兒，平均一星期最少一單品牌活動，成娛圈最吸金藝人！初踏入影壇拍攝處男電影的「人氣王」姜濤，近日開工Chur到盡，活動期間突體力透支直立式暈倒，身體響起警號！事後Anson Lo疑擔憂到爆喊，雙眼紅腫再現身。

MIRROR 4子姜濤、Jer、Anson Lo及Edan，昨日（14日）現身尖沙咀某商場出席品牌活動，場地一如以往被「鏡粉」逼爆，人數過千企滿樓高3層的商場。行頭的Edan非常識做向Fans揮手打招呼，跟隨其後的姜濤則雙手舉V，現場所見，除了Edan樣子比較精靈之外，正趕拍電影的姜濤、Jer及最近忙拍新歌MV的Anson Lo面露疲態，但仍敬業跟指示去到不同打卡位影相，期間見Jer全程傍實姜濤，並用手輕搭對方膊頭，似乎已知隊友身體不適。

繼而當4子擰轉身面向傳媒拍照時，見姜濤頓時面青口唇白兼開始左右原地搖晃，明顯不適「死忍」，未幾突然腳軟見暈，「嘭」一聲直立式倒地，幸好意識清醒，但足以嚇壞隔離3位兄弟兼全場所有人！身旁的Jer即時伸手扶起姜濤，再有10多名工作人員秒速衝上前幫忙，最後姜濤由2位工作人員攙扶離場，邊行更邊露出反胃作嘔痛苦樣，而另外3子亦一同返入後台，活動立刻腰斬！

除姜濤外，其餘3位成員約8分鐘後再度現身，繞場一周同「鏡粉」揮手道別，當中Anson Lo多次用口形表示「辛苦晒」，有眼利Fans發現偶像雙眼通紅，疑擔心姜濤出事爆喊，即反過來安慰「冇事㗎」，問到Edan關於姜濤的情況？他大派定心丸指對方冇事，續逗留約2分鐘後快閃離去。

據姜濤社交網發文，同日凌晨2時曾Post相報告收工，未知是否與工作時間太長又繁忙關係，缺乏休息之下再開工致體力不支倒地，是次「斷電」其實並非首次，他5月開騷曾自爆因連日冇假放，綵排演唱會時暈低，醒來才發覺暈過；其他成員都有「歷史」，上星期Anson Lo出席另一活動自揭曾連踩70多個鐘開工，當日開30幾個鐘只是「濕濕碎」，化妝曾短暫見暈；Edan亦試過日踩20個鐘拍攝等。

經理人花姐隨即於社交平台出Post代為報平安，揭姜濤一早有少許胃痛︰「現場環境有點焗，加上閃光燈不斷，所以有少許腳軟而跣低，現在休息中，沒有大礙，請大家放心，多謝大家關心。」又謂已落Order不准姜濤因減肥節食，將停工兩天由其家人照顧︰「大家不用擔心，老姜答應我，呢兩日會好好休息。」至於姜濤正拍攝新戲的導演彭秀慧，同樣於社交網發文指劇組會全面配合，先跳拍姜濤部分，讓他有足夠時間休息。