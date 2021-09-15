東方日報C1：姜濤出活動面青　當場暈低

人氣男團MIRROR單計歌影視三棲發展已日日做到冇停手，身為廣告及代言界寵兒，平均每星期最少一單品牌活動，成為娛樂圈最吸金藝人！初入影壇拍處男電影的「人氣王」姜濤，連日來Chur盡開工，昨日出席活動時面青口唇白，體力透支下突然直立式暈倒，健康響起警號！同場的Anson Lo疑擔心到喊，雙眼紅腫再現身。

MIRROR成員姜濤、Jer、Anson Lo及Edan，昨日現身尖沙咀某商場出席品牌活動，一如過往現場被「鏡粉」逼爆，人數過千企滿商場3層。行先的Edan非常識做，向粉絲揮手打招呼，緊隨其後的姜濤則雙手舉V 。現場所見，除了Edan樣子比較精靈外，正趕拍電影的姜濤、Jer及忙拍新歌MV的Anson Lo則面露疲態，但仍敬業跟指示去不同位置影相。期間Jer全程傍實姜濤， 並用手輕搭對方膊頭，似乎早知隊友身體不適。

Anson Lo雙眼通紅

當4子擰轉身面向傳媒拍照時，姜濤面青口唇白兼左右搖晃，明顯不適「死忍」，未幾更突然腳軟暈低，「嘭」一聲直立式倒地，幸好意識清醒，但已嚇怕3位兄弟兼全場粉絲！站在姜濤身旁的Jer即時伸出援手，然後10多名工作人員秒速衝上前幫忙，最後姜濤由2位工作人員攙扶離場，邊行邊露出作嘔的痛苦樣，另外3子亦一同返後台，活動被迫腰斬！

除姜濤外，Jer、Anson Lo及Edan約8分鐘後再度現身，繞場一周向「鏡粉」揮手道別，Anson Lo多次用口形表示「辛苦晒」，有眼利粉絲發現他雙眼通紅，疑擔心姜濤出事爆喊，即反過來安慰「冇事㗎」。問Edan關於姜濤的情況？他大派定心丸指對方冇事，3人逗留約2分鐘後離去。

經理人花姐隨即於社交網代姜濤報平安，指對方一早有少許胃痛︰「現場環境有點焗，加上閃光燈不斷，所以有少許腳軟而跣低，現在休息中，沒有大礙，請大家放心，多謝大家關心。」並落Order不准姜濤為減肥而節食，將停工兩天由家人照顧︰「大家不用擔心，老姜答應我，呢兩日會好好休息。」至於執導姜濤新片的彭秀慧，亦發文表示劇組會全面配合，先跳拍姜濤部分，讓他有足夠時間休息。

害怕與人比較

姜濤昨日凌晨曾在社交網連環發文，直言因沒人關心其音樂而自我懷疑：「和隊友比較也好，和所有人比較也好，漸漸的我真的被這些影響了……」又表示凌晨2時才收工，未知他是否因壓力及工作時間太長，缺乏休息下再開工導致體力不支倒地。其實他並非首次「斷電」，5月開騷時曾自爆因連日來冇假放，試過綵排時暈低。而其他成員都有「歷史」， 上星期Anson Lo出席活動自爆曾連踩逾70小時開工，當日工作30多小時「濕濕碎」，化妝曾短暫見暈；Edan亦試過日踩20個鐘拍攝等。

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