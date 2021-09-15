莫鎮賢為疫情「壯士斷臂」　專心搞好演唱會

歌手莫鎮賢（Kan）忙於為下個月演唱會排練，但要為母親的視網膜手術擔心，又為自己激素臉復發而煩惱，他說：「每次一復發成塊面會潰爛，早1、2年有次上《流行經典50》演出，演出前一日就復發，搞到要臨時搵人代我唱。」今次演唱會他邀請了兩位嘉賓，分別是韋綺姍（Rita）及何婉盈（Elaine），他同Rita都是「新秀」出身，但Rita比他早幾屆，他笑言兩人好有緣分，是同月同日生，以前讀書及初出道唱騷時，他偏好唱英文歌，而Rita同樣擅長唱英文歌，不過今次演唱會，他就會將經典英文歌一Part交畀Rita負責。

他為演唱會的歌目都好頭痛，除了必定會唱師傅羅文的歌，也有2部分medley會唱張國榮、梅艷芳的歌，今次特別搵Elaine做嘉賓，他坦言好喜歡呢個女仔，他說：「佢好似妹妹嘅感覺，之前我哋9男女合作過開騷，我覺得佢好堅強，除咗照顧自己小朋友，又好Take Care身邊嘅朋友，個性又開朗，真係幾喜歡佢。」

Kan本身擁有自己的製作公司，以前他的演唱會都由自己一手一腳製作，但今次他學乖了：「我將啲嘢分晒畀專業人士去搞，依家真係冇咁好精力，真係要學識放手。」除了製作公司，他亦有手袋品牌生意，但因疫情，他將內地兩間公司暫時關了，他說：「年初我返過內地一次，隔離咗21日，始終要壯士斷臂，依家喺香港我將兩盤生意嘅地方變咗教室，等疫情過後先再啟動番我製作嘅工作。」