自揭隆胸原因！32E Naomi爆已婚導演撩「食雪條」

由193@ERROR、鄭伊琪（浩南）、譚凱倫（Helen）、郭奕芯（Ashina）主持的ViuTV節目《晚吹-戀講嘢》，昨晚（14日）播出第4集，請來現職藝人Naomi（馮鎵瀠）作嘉賓，分享其隆胸前因後果及演藝圈內「潛規則」，話題大膽。

擁有驕人上圍的Naomi，節目中分享了她前男友的出軌故事，形容出軌對象雖滿口「煙屎牙」，但因擁有D Cup上圍而贏得其男友歡心，深深不忿的她於是決定隆胸升Cup，現擁有32E導彈身材的她，表明從未後悔，因隆胸後愛情事業皆有得着。3位女主持也紛紛表示曾考慮隆胸，但Helen怕手術高風險，而浩南及Ashina則因費用高昂，因而同樣打消念頭。而193則坦言相比身材，他會較注重另一半內涵。

話題轉到行內潛規則，Naomi指曾有已婚導演，説有合適角色，借觀賞影碟揣摩角色為名邀她到家中，觀看途中卻突然拉下褲鏈，表示想要她「食雪條」！主持Helen即大膽表示，若明知該部電影拍出來必定爆紅的話，就算要「食雪條」來換取女二角色，為了事業，她真的會考慮。浩南則反問193若有女導演要求他進擊「盤絲洞」來換取角色，他會如何抉擇？193坦言先決條件除內涵外，對方亦必須有樣貌有身材才再作考慮。