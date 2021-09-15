iPhone 13本周五開訂　一文睇晒9大重點

Apple剛於香港時間9月15日凌晨1時舉行年度發布會，一如所料發表了全新iPhone 13系列，以下為大家綜合了重點懶人包，出機前必看！

【1】今年有幾多部新iPhone？

- 4部，按定位低至高分別是iPhone 13 mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro及iPhone 13 Pro Max

- 全系列採用線條平直的邊框設計

- 前兩者有粉紅色、藍色、午夜暗色、星光色和 (PRODUCT)RED五色

- 後兩者有石墨色、金色、銀色和全新的天峰藍色

【2】4部iPhone 13尺寸有何不同？

- iPhone 13 mini：5.4吋屏幕，尺寸131.5x64.2x7.65mm，重140g

- iPhone 13：6.1吋屏幕，尺寸146.7x71.5x7.65mm，重173g

- iPhone 13 Pro：6.1吋屏幕，尺寸146.7x71.5x7.65mm，重203g

- iPhone 13 Pro Max：6.7吋屏幕，尺寸160.8x78.1x7.65mm，重238g

【3】新機屏幕有何特色？

- 今代「M字額」面積縮細了，依然內建1,200萬像素原深感測鏡頭，支援Face ID

- 內置經改良的超級Retina XDR OLED顯示器，亮度提升至800 nits，比上代光28%，HDR模式下更高達1,200nit

- Pro系列屏幕支援ProMotion更新頻率自動適應技術，支援120Hz更新頻率，觸控更靈敏

- 繼續採用陶瓷晶體護面 (Ceramic Shield)，讓手機獲得IP68防護等級，可在水深6米運作30分鐘

【4】iPhone 13及13 mini相機規格怎麼樣？

- iPhone 13/13 mini的1,200萬像素雙鏡頭系統由直排變成45°斜排

- 改用1.7微米像素廣角鏡頭，收集多47%光線

- 上代iPhone 12 Pro Max才有的感應器移動式光學影像防震功能，今代全線都有，低光拍攝呈現更多細節及更少雜訊

- 全新的「攝影風格」功能 (Photographic Styles)，可將偏好的色調和色溫設定套用到每張相

- 全新「電影效果」模式 (Cinematic Mode) ，帶來景深過場效果，可在拍攝期間及之後改變焦點

- 拍出來的電影還可經相片app或iMovie調整散景程度

- 兩款型號均備有Dolby Vision HDR攝錄功能，支援最高4K@60fps錄影

【5】iPhone 13 Pro及13 Pro Max相機有何不同？

- 沿用1,200萬像素相機系統，內置長焦距、廣角及超廣角鏡頭

- 全新的ƒ/1.5光圈廣角相機配備1.9微米像素的光線感應器，進光量提升2.2倍

- 超廣角鏡頭攝取多92%光線，並帶來微距拍攝，示範連花蕊都影到

- 全新77毫米長焦距相機提供3倍光學變焦，6倍光學變焦

- 支援在廣告和電影製作廣泛使用的ProRes2格式，帶來更高的色彩逼真度及減少壓縮失真

- 也具有「攝影風格」及「電影效果」功能

【6】處理器性能怎樣？

- 升級用A15 Bionic晶片，以5納米晶片技術打造

- 全新6核心的CPU配備2個高核心效能及4個高效率核心，速度快對手50%，圖像處理快30%

- 全新神經網絡引擎，每秒可執行15.8萬億項操作，令電影效果、AR等功能更流暢地運作

- 新處理器更慳電，iPhone 13比iPhone 12用多2.5小時，而iPhone 13 mini則比12 mini高出1.5小時

- iPhone 13 Pro電池使用時間比12 Pro高出1.5小時，而iPhone 13 Pro Max則比12 Pro Max高出2.5小時

- 支援5G網絡，並兼容更多5G頻段

【7】新手機仲有咩特色？

- 依舊支援快速充電，以20W或更高功率火牛充電30分鐘，可獲50%電量

- 保留MagSafe功能，全部舊配件用得番，MagSafe無線充電可達15W

- 繼續不跟耳機及火牛，需要另購

- iPhone 13及13 mini的入門級容量倍增至128GB

- iPhone 13 Pro及13 Pro Max設有全新1TB容量

【8】幾時推出？

- 全系列將於9月17日 (本周五) 晚上8時起接受預訂，並於9月24日 (下周五) 發售

- 全線預載最新的iOS 15作業系統，而舊機可於9月20日 (下周一) 起升級

【9】新iPhone分別賣幾多錢？

- iPhone 13 mini：HK$5,999(128GB)、HK$6,799(256GB)、HK$8,499(512GB)

- iPhone 13：HK$6,799(128GB)、HK$7,599(256GB)、HK$9,299(512GB)

- iPhone 13 Pro：HK$8,499(128GB)、HK$9,299(256GB)、HK$10,999(512GB)、HK$12,699(1TB)

- iPhone 13 Pro Max：HK$9,399(128GB)、HK$10,199(256GB)、HK$11,899(512GB)、HK$13,599(1TB)