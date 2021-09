學霸慘遭炒魷！《尚氣》劉思慕膽大自薦做首位華人超英

漫威(Marvel)首位華人擔正的超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)自從上映後,焦點都落喺4屆影帝梁朝偉(偉仔)身上,有人話佢搶晒主角劉思慕(Simu Liu)嘅風頭,仲話偉仔先似係主角咁話,但其實劉思慕來頭都唔惹小,佢亦都好勤力,就算Marvel宣布佢飾演尚氣,受盡網友批評外貌、名氣等,話佢跟本唔配,但佢一於少理,繼續做好自己!

劉思慕自細讀書就好叻,喺內地出生嘅佢,5歲就隨家人移民加拿大,於名校西安大略大學商學院(Richard Ivey School of Business)畢業,該校跟哈佛大學齊名,作為高材生嘅佢,好快就獲得國際知名嘅會計師樓聘請,可惜入職8個月後被炒魷魚,因為冇面見老竇,一度情緒低落,後來先發覺自己對演戲好有興趣,決心成為一名演員。

劉思慕喺加拿大影視圈相當有名氣,2015年佢就演出加拿大影集《血與水》(Blood and Water),身兼劇集編劇,更憑劇集獲得「ACTRA獎傑出表現男演員」及「加拿大影視獎電視劇最佳男配角演出」兩項提名,不過佢冇因為咁而自滿,反而膽粗粗自薦拍Marvel電影,早年劉思慕就喺社交網標籤Marvel笑指:「雷神都拍得太精彩啦!最近有沒有製作亞裔美籍英雄的計劃呢?」

而劉思慕唔係得把口講,佢之後繼續鍛煉身材、練功夫及演技,等足4年,直到2018年底Marvel宣布徵選《尚氣》男主角,劉思慕再搵番之前嘅貼文留言:「OK漫威,我們要來談一下《尚氣》了嗎?」結果令佢得到試鏡機會,更成功成為首位華人超級英雄!所以幾時都話機會係留畀有準備嘅人。

