學霸慘遭炒魷！《尚氣》劉思慕膽大自薦做首位華人超英

漫威（Marvel）首位華人擔正的超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）自從上映後，焦點都落喺4屆影帝梁朝偉（偉仔）身上，有人話佢搶晒主角劉思慕（Simu Liu）嘅風頭，仲話偉仔先似係主角咁話，但其實劉思慕來頭都唔惹小，佢亦都好勤力，就算Marvel宣布佢飾演尚氣，受盡網友批評外貌、名氣等，話佢跟本唔配，但佢一於少理，繼續做好自己！

劉思慕自細讀書就好叻，喺內地出生嘅佢，5歲就隨家人移民加拿大，於名校西安大略大學商學院（Richard Ivey School of Business）畢業，該校跟哈佛大學齊名，作為高材生嘅佢，好快就獲得國際知名嘅會計師樓聘請，可惜入職8個月後被炒魷魚，因為冇面見老竇，一度情緒低落，後來先發覺自己對演戲好有興趣，決心成為一名演員。

劉思慕喺加拿大影視圈相當有名氣，2015年佢就演出加拿大影集《血與水》（Blood and Water），身兼劇集編劇，更憑劇集獲得「ACTRA獎傑出表現男演員」及「加拿大影視獎電視劇最佳男配角演出」兩項提名，不過佢冇因為咁而自滿，反而膽粗粗自薦拍Marvel電影，早年劉思慕就喺社交網標籤Marvel笑指：「雷神都拍得太精彩啦！最近有沒有製作亞裔美籍英雄的計劃呢？」

而劉思慕唔係得把口講，佢之後繼續鍛煉身材、練功夫及演技，等足4年，直到2018年底Marvel宣布徵選《尚氣》男主角，劉思慕再搵番之前嘅貼文留言：「OK漫威，我們要來談一下《尚氣》了嗎？」結果令佢得到試鏡機會，更成功成為首位華人超級英雄！所以幾時都話機會係留畀有準備嘅人。

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