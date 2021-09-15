加拿大諧星Norm MacDonald離世　阿當桑迪拿悲痛哀悼

美國長壽綜藝節目《周末直播》（Saturday Night Live,SNL）前成員加拿大著名諧星Norm MacDonald，昨日不敵癌病離世，享年61歲。家人表示他已抗癌9年。Norm離世的消息公布後，震驚喜劇界！其中他的《SNL》老拍檔影星阿當桑迪拿（Adam Sandler）於社交網貼合照留言哀悼。

阿當於社交網貼他們於舊作《超齡插班生》（Billy Madison）的劇照，並留言哀悼。他說：「我哋所有人都愛Norm，同呢條友一齊我笑得最勁。佢係我哋認識之中最原創同最冇有怕嘅搞笑能手。一個最冇得頂嘅父親。一個好好嘅朋友。一個傳奇。愛你呀，老友。」

而《SNL》亦於官方社交網留言哀悼Norm離世：「今日係悲傷嘅一日，《SNL》全體人員在此哀悼Norm MacDonald的離去，其中一個佢或任何世代最具衝擊力嘅喜劇聲音。」此外，其他喜劇界巨星包括占基利（Jim Carrey）、史提夫馬田（Steve Martin）等都有於社交網留言向突然離世的Norm留言哀悼。其中占基利形容他是「喜劇界最珍貴的寶石」。