米高積遜身世之謎　母親是樂壇殿堂級巨星？

已故美國樂壇天王米高積遜（Michael Jackson，MJ）雖然離世至今已經足足有12年，但網上不時都會有關他的秘聞。而最近有fans於網上討論區中發表陰謀論指MJ的父母好有可能是另有其人！

眾所周知，MJ的父母是喬積遜（Joe Jackson）以及嘉芙蓮（Katherine Jackson），不過近日有fans就在網上討論區指MJ的父母極有可能是美國騷靈天王Smokey Robinson和天后戴安娜羅絲（Diana Ross）！fans並非「亂估」而是有根據，fans搜集了大批資料指Smokey與戴安娜於同一條街長大，而她亦曾公開承認當年愛上Smokey。而有傳她因為被男方搞大個肚而要轉校。fans指戴安娜當時就是佗住MJ！fans指戴安娜於1970年出席綜藝節目《On The Merv Griffin Show》曾稱MJ是她的兒子。她向主持說：「我好愛佢哋（MJ的兄弟組合Jackson 5），佢哋其中一員正坐喺觀眾席。佢係米高積遜。佢喺邊？佢喺度喇。佢係我個小朋友！」

而40年來，MJ與戴安娜都有着濃厚的友誼關係，他年幼時，戴安娜曾義務為他的兄弟組合Jackson 5教唱歌跳舞。而長大後她亦經常與MJ一同表演，1978年她們一同為歌舞片《新綠野仙蹤》（The Wiz）演出。MJ曾於70年代在訪問中表示戴安娜是他最可靠的朋友，他可以向她傾訴秘密。後來他亦在訪問中指年幼時他與兄弟經常與戴安娜一同居住。到MJ立遺囑時亦指明好友戴安娜擔任他的3名年幼子女的後備監護人。至於戴安娜於90年代亦在一訪問中故弄玄虛指她或與MJ有血緣關係。她說：「佢可能係我家庭嘅一部份，我哋有相同嘅骨結構以及膚色也是一樣。」