期間限定！3大必去卡通主題店

期間限定4個字，總是有一總莫名其妙的吸引力，今日就推薦3個近期大熱的卡通主題店，除了有卡通人物主題餐廳，亦有來自考驗大家智力的偵探遊戲，有得食有得玩之所以，仲有大量打卡位，而且全部都是期間限定店，想去就要趁早了。

期間限定店１：MiFFY Café

來自荷蘭的MiFFY一向多Fans，最近在尖沙咀開設的MiFFY Café期間限定店，不單加入了大量MiFFY佈置，亦推出了「MiFFY甜點三層架下午茶」和「MiFFY芝士海鮮雜錦火鍋」2款主題套餐，另外亦有多款MiFFY造型蛋糕和多款主食，靚到唔捨得食呀！

MiFFY CAFE期間限定店@Pound & Roll：

日期：即日起至11月27日

地址：尖沙嘴河內道18號K11 Art Mall（K11 購物藝術館）B1樓B104號舖

期間限定店２：屁屁偵探特展

作為新一代最受小朋友歡迎的故事巨星，屁屁偵探終於越洋抵港了，這次期間限定的「屁屁偵探特展」，小朋友可以跟着屁屁偵探和布朗，帶著偵探手冊與放大鏡去追蹤蛛絲馬跡，循著預告信與各種爆笑線索一步步抽絲剝繭。值得一提的是，場內更有大量屁屁偵探產品，Fans不容錯過。

屁屁偵探特展香港篇：

日期：即日至9月26日

地點：將軍澳唐德街9號將軍澳中心G35

期間限定店３：MOS Burger x Hello Kitty美食主題樂園

曾經有一個關於Hello Kitty的都市傳說，就是任何產品都可以找到Hello Kitty的蹤影。最近MOS Burger與Sanrio合作，將６間MOS Burger和MOS Café改頭換面，注入大量Hello Kitty元素，當中除了餐廳環境，餐牌、LCD電視和包裝袋等都有全新設計，Fans可以一邊食一邊打卡！

MOS Burger x Hello Kitty美食主題樂園：

地點：淘大商場店、旺角The FOREST店、黃埔花園店、荃新天地店、沙田第一城店、筲箕灣形薈店